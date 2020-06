Varsler fall i oljeservice på 22 prosent i år

Leverandørindustrien i oljebransjen står foran kraftig fall i etterspørsel i år, anslår analyseselskaper Rystad Energy, som varsler mange konkurser.

Sjef for oljeserviceanalyse i Rystad Energy, Audun Martinsen, sier til Dagens Næringsliv at ett av fem selskaper i leverandørindustrien kan gå konkurs etter at oljeselskapene har varslet store kutt i investeringene.

Koronapandemien og fallet i oljeprisen har rammet norsk og internasjonal oljenæring brutalt. Flere tusen er permittert eller har allerede mistet jobben. Martinsen sier det ikke ser lyst verken for tredje og fjerde kvartal i år, eller for de seks første månedene i 2021.

Siden årsskiftet er oljeprisen nesten halvert. Servicebedriftene merker ordrestansen fra oljeselskapene umiddelbart.

Ikke før i 2022/ 23 tror analysesjefen markedet vil bedre seg. Og verst vil det bli for riggselskaper og brønnserviceselskapene, mener Martinsen.

– Blant riggselskapene, og veldig mange norske brønnserviceselskap som leverer utstyr og tjenester til riggene, venter vi dessverre at mange kommer til å gå bort, sier han.