– Varmemarkedet trenger konkurranse

18. juni kunne vi på tu.no lese om teknisk sjef i AF-gruppen Tor Olsen som fortviler over manglende innovasjon og kostnadsreduksjoner i rørbransjen. I 15 år har ingenting skjedd med verken teknologi eller pris på rørbransjens varmeløsninger, sa Olsen, som mener rørbransjen har stått på stedet hvil.

Slik går det når en aktør får monopol gjennom føringer i tekniske byggforskrifter

I elektrobransjen ønsker vi konkurranse velkommen. Det gjør oss bedre, løsningene bedre og økonomien bedre. Som den siste kontraktstildelingen i jernbanesektoren svært tydelig viste, kan konkurranse alene bidra til store kostnadsbesparelser. Slik er det også i varmemarkedet.

Etter mange år med monopol i varmemarkedet for rørbransjen ble det med TEK17 endelig åpnet opp for litt konkurranse igjen. El-varme ble frikjent for mindre bygg, og til dels tillatt i store bygg. Til store protester fra rør- og fjernvarmebransjen, selvfølgelig. Har man stått på stedet hvil i 15 år er det tøft å plutselig bli utsatt for konkurranse.

Men konkurranse trengs. Og vi ønsker slett ikke noe monopol for el-varmeløsninger, slik enkelte hevder. Vi tror heller ikke det blir resultatet av lettelsene i Tek. Vi tror konkurransen vil gjøre at rørbransjen våkner, og at vi ser nye løsninger både fra dem og fra fjernvarmebransjen. Det er bra. Jeg er sikker på at også min egen bransje vil komme med nye løsninger. Varmebransjen trenger en bredde i løsninger og teknologier.

Ifølge Tor Olsen i AF-gruppen, er energiforbruket i nye boliger i dag kun en fjerdedel av hva det var for 10 år siden. Da er det ikke lenger behov for de omfattende rørsystemene for vannbåren varme lenger, sier han. Selvfølgelig er det ikke det. Og oppvarmingsløsningene må tilpasses dagens bygg – ikke motsatt.

Nå jobber Direktoratet for byggkvalitet med å definere nesten nullenergibygg. Mens dagens bygg bruker en fjerdedel av energien sammenlignet med bygg for 10 år siden, skal morgendagens bygg bruke nesten null energi. Ser vi enda noen år frem i tid skal byggene levere mer energi enn de bruker. Da er det klart vi ikke kan fortsette med gårsdagens varmeløsninger.

Frank Jaegtnes, adm. dir. i Elektroforeningen. Foto: Paal Kristian Granholt

For AF-gruppen ble løsningen å utvikle en helt egen varmeløsning, basert på en kombinasjon av en rekke ulike teknologier. For andre kan løsningen komme fra spillvarme fra nabobygget, fra solceller på taket eller fra varmekabler i gulvet.

Tekniske byggforskrifter må sikre at nye bygg faktisk blir nesten nullenergibygg. Med et minimalt energibehov blir varmeløsningens viktigste oppgave å være mest mulig effektiv til billigst mulig pris, både i installasjon, bruk og vedlikehold. Det oppnår en best om en åpner for fri konkurranse mellom alle løsninger.