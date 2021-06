Vår Energi melder om kommersielt olje- og gassfunn i Nordsjøen

Vår Energi har gjort et oljefunn i Nordsjøen, melder Oljedirektoratet og selskapet selv. Det er de kombinerte letebrønnene King og Prince, om lag seks kilometer nord for Balderfeltet i midtre Nordsjøen, som har truffet blink.

Foreløpige beregninger viser at de har funnet mellom 60 og 135 millioner fat utvinnbar olje og gass. Det er det nest største oljefunnet så langt i år.

– Funnene viser at det fortsatt ligger verdier i de modne områder på norsk sokkel. Det er tydelig at satsingen på leting nær eksisterende infrastruktur gir resultater, og er en strategi vi vil fortsette å følge, sier Vår Energi-sjef Torger Rød i en melding.

Oljeselskapet vurderer funnene som kommersielle.

I gang med feltutvikling

Vår Energi er operatør med en eierandel på 90 prosent, med Mime Petroleum som partner. De er allerede i gang med feltutviklingsarbeidet og ser på en mulig tilknytning av funnene til den eksisterende infrastrukturen i Balder-området.

Målet er å redusere tiden fra funn til produksjon så mye som mulig.

– Funnene passer godt inn vår plan for videreutviklingen av Balder-området. Funnene vil kunne sikre framtidig verdiskaping, forklarer sjef for feltutvikling og prosjekter i Vår Energi, Bjørn Thore Ribesen, i meldingen.

Selskapet påpeker at de er fornøyd med resultatene av letebrønnene og at de har fått bekreftet at det fortsatt finnes muligheter i Balder-området.

– Vi har mange års erfaring og sitter på enorme mengder data fra Balder-området. Med en systematisk letestrategi, god kunnskap, grundige geologiske prosesser og ny teknologi er vi i stand til å finne og utløse verdier, sier letesjef Denis Palermo.

Modent område

Letebrønnene ligger rundt seks kilometer nord for Balder-feltet og tre kilometer vest for Ringhorne-plattformen.

King og Prince-brønnene ble boret i lisens 027, tildelt i 1969, av riggen Scarabeo 8. Vår Energi opplyser at Prince-brønnen møtte en oljesøyle på rundt 35 meter i Triassic Skagerrak-formasjonen med god til moderat reservoar sandstein (2374 meter under havnivå).

I King-brønnen ble det funnet en gasskolonne på rundt 30 meter og en lett oljekolonne på rundt 55 meter med en noe tykk Paleogen-injeksjonssandstein med utmerkede reservoaregenskaper (2353 meter under havnivå).

Det ble også boret et sidetsteg fra King-brønnen. Sidesteget fant en gasskolonne på rundt 40 meter og en oljekolonne på rundt 55 meter, hvorav rundt 35 meter med massiv oljebærende injeksitt sandstein med utmerket reservoarkvalitet.

Dette er den tiende, ellevte og tolvte letebrønnen i utvinningstillatelsen.