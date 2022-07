Professor ved NTNUs institutt for marin teknologi, Trygve Kristiansen, jobber med det meste som flyter på vann. De siste fem årene har flytende solkraft vært favorittområdet. Solceller som flyter på vannoverflater kan gi oss et stort tilskudd av fornybar energi.

En havbasert vindpark vil trenge rundt en kvadratkilometer for hver turbin. Den kan produsere 12 til 15 MW, og kanskje opp til 20 MW om mange år. Dekkes en tredjedel av det samme arealet med flytende solpaneler vil de på årsbasis produsere rundt 44 MW, uten å forstyrre vindkraften.

Reservoarer til vannkraft og drikkevann er godt egnet for flytende solkraft. Om mellom fem og ti prosent av verdens reservoarer for vannkraft dekkes av flytende solkraft vil de kunne produsere like mye som vannkraften. Og det er ingen grunn til å stoppe der. Jo mer av reservoarene som dekkes med solceller, jo mindre verdifullt vann damper av. I varme strøk kan det være betydelig. Dessuten vil vannet kjøle ned solcellene og da øker virkningsgraden.

