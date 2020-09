Valgfri og trinnvis digitalisering i AF Gruppen

Tilbake i 2016 gjorde AF Gruppen et strategisk valg om å gi innovasjon og nyskaping større plass. Den gangen bestemte ledelsen at arbeidet skulle skje i tre bølger. Første bølge var å etablere entusiasme og forståelse internt. Bølge to startet i 2018, da ble det opprettet en egen avdeling for innovasjon og digitalisering med kun tre ansatte.