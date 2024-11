Da ulykken skjedde, varslet Bane Nor at åpning av strekningen tidligst kunne skje 4. november, men selskapet sier mandag at det gjenstår mye arbeid før åpning.

– En vogn er løftet ut. Nå mangler vi en vogn til og selve lokomotivet, sier pressevakt i Bane Nor Gunnar Børseth til NTB.

Det var torsdag i forrige uke at et tog på Nordlandsbanen sporet av etter å ha kjørt inn i et steinras i Hemnes. Siden da har togstrekningen vært stengt, mens veien etter hvert ble delvis åpnet. Børseth sier at de ikke kan gi noe anslag om hvor mye tid resten av arbeidet vil ta.

– Det er mye vær og vind i området, og det gjør løftene vanskelige. Vi må se hvordan arbeidet skrider fram, sier Brøseth.

Han legger til at arbeidet kan også påvirkes av hvor skadet infrastrukturen i området har blitt.

– Alt må være trygt før vi kan åpne igjen, sier han.

E6 som går nedenfor skinnene har også vært stengt, men ble åpnet søndag kveld. Veien blir igjen stengt mellom 11 og 14 mandag for opprydningsarbeid, skriver Statens vegvesen på X.