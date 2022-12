En gruppe forskere ved University of Alberta i Canada har oppdaget to nye mineraler i en meteoritt som ble funnet i Somalia i 2020. Når den 15.000 tonn tunge meteoritten traff, er uklart, men det er den niende største meteoritten som noen gang er funnet. Den har fått navnet El Ali.

De canadiske forskerne fikk tilgang til en 70 grams skive for å klassifisere rombergarten. Konklusjonen deres var at det var en såkalt jernmeteoritt av IAB-typen, en av mer enn 350 meteoritter i akkurat den kategorien.

Fikk treff på første dag

I løpet av arbeidet så professor Chris Herd noe som fanget oppmerksomheten hans. Han fikk hjelp fra universitetets elektronprobe-mikroanalyselaboratorium, der måleutstyr bombarderte disken med en elektronstråle og analyserte røntgenstrålene materialet deretter sendte ut.

Allerede på analysedagen oppdaget de to mineraler som ikke finnes naturlig på jorden.

– Fenomenalt. Vanligvis krever det mye mer arbeid enn dette for å kunne fastslå at det er et nytt mineral, sier Chris Herd i en pressemelding.

At identifiseringen gikk så raskt, skyldes at de to mineralene er skapt syntetisk før, noe som gjorde det mulig å matche sammensetningen av de to nyoppdagede naturlige mineralene med deres menneskeskapte motstykker.

Et tredje, ukjent mineral

Forskerne fortsetter nå å undersøke mineralet for å øke kunnskapen om de geologiske forholdene som rådet da meteoritten ble dannet en gang i fortiden.

– Når man finner et nytt mineral, betyr det at de geologiske forholdene, kjemien i bergarten, var annerledes enn det som er oppdaget tidligere, sier Herd.

Det ene mineralet har fått navnet elaliitt, ​​etter meteoritten El Ali, som igjen ble oppkalt etter en by med samme navn i nærheten av funnstedet. Det andre mineralet har fått navnet elkinstantonitt, etter Lindy Elkins-Tanton, som er sjefforsker for NASAs kommende ekspedisjon til asteroiden Psyche.

Forskerne mistenker også at et tredje, så langt ukjent, mineral kan skjule seg i 70-gramsskiven.

Denne artikkelen ble først publisert på Ny Teknik.