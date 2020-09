Uvanlig kraftige skogbranner i USA slynger røyk opp i troposfæren. Lørdag når den Norge

– Det tykkeste røyklaget kommer til Island i løpet av dagen i morgen, fredag. Så kommer det til vestkysten av Norge på dagen lørdag. Kanskje vil det også være synlig søndag og mandag, sier Mark Parrington.

Han er seniorforsker ved CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service), som er EUs vær- og klimaovervåkning. Parrington har skogbranner som sitt spesialområde, og den siste tiden har han fulgt nøye med på de enorme brannene på vestkysten av USA.

I går varslet CAMS at røyken fra disse brannene snart når helt til Norge. Kanskje vil den også bli synlig med det blotte øye:

Kan ses på himmelen

– Det vil bli mer partikler som sprer sollys, og det kan man se som røde skyer og rødlig himmel ved solnedgang. Dette vil også kunne måles på bakkenivå. En lidar finner fotoner og forteller hvor mange partikler som er i atmosfæren.

Også forrige fredag viste bakkemålinger at aerosoler og røyk fra USA hadde nådd Storbritannia og nordlige deler av Frankrike og Tyskland - over 8.000 kilometer unna.

– En av grunnene til at røyken reiser så langt nå, er at brannene er så kraftige at det blir sterk pyrocumulus, altså en hurtig konveksjon av luftmasser. Røyken blir kastet opp av brannen og slippes ut i troposfæren, ikke nede på bakken. Da kommer det mye røyk inn i jetstrømmene og den fraktes raskt over Atlanterhavet, forklarer Parrington på telefon fra England.

Røyken befinner seg da i den øvre delen av troposfæren, 7-8 kilometer over bakken. Der har røykmassen, altså aerosoler og karbonmonoksid, lengre levetid enn nede ved bakken — i opptil seks uker.

Sprengte skalaen for dårlig luftkvalitet

Brannene i USA er beregnet til å ha sluppet ut rundt 30,3 megatonn CO₂-ekvivalenter så langt. Til sammenligning hadde Norge et utslipp på 50,3 megatonn i fjor.

Utslippene består av flere typer gasser, omregnet til CO2-ekvivalenter som felles måleenhet.

– En skogbrann slipper ut karbonmonoksid, metan og mange andre giftige gasser og partikler som er farlige for luftkvaliteten og menneskehelsen. Luftkvalitetsindeksen er tre-sifret. Når den viser «999», betyr det målingene er utenfor skalaen. Det har skjedd flere ganger i USA i det siste.

Parrington forteller at det fortsatt er mange aktive branner i California og Oregon, og at to branner til utviklet seg i Idaho i går.

– De senere årene har det vært mange megabranner i verden, det vil si branner hvor mer enn 100.000 hektar har brent ned. Det har vært to slike megabranner i California de siste årene, men det mest uvanlige nå er varigheten: Alle brannene som startet i California og Oregon i midten av august, pågår fortsatt.

Får røyk fra Canada hvert år

Selv om røyk fra skogbranner i California sjelden når fram til Norge, er det ikke uvanlig at røyk kan krysse Atlanterhavet.

– Canada er nærmere jetstrømmen, og det skjer én til to ganger i året at røyk fra skogbranner i Canada når oss i Nord-Europa. I mai 2019 var det store branner i Alberta, og de ble målt med lidar i Nord-Europa, sier Parrington.

Canada har også skogbranner i år, men ikke så store som i tidligere år. Også i Australia og Indonesia er det våtere og kjøligere i år enn i fjor, da landet opplevde en rekke katastrofale skogbranner.

– Australia går nå inn i skogbrannsesongen, som pleier å toppe seg i oktober/november i Queensland og Northern Territories. I fjor var ikke den verste sesongen i Australias historie, men det brant på nye steder som ikke har hatt brann før, sier Parrington.