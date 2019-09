Uvær i Sør-Norge: Flomtopp først ved midnatt søndag kveld

– På grunn av den vedvarende nedbøren vi har, så står varselet for flom og flomskred på oransje nivå , og det vil det gjøre fram til mandag morgen, sier regionsjef Brigt Samdal i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK.

Det kommer fortsatt mye nedbør inn over Vestlandet, og vannstanden i vassdragene som allerede er høy, vil fortsette å stige i flere timer.

– Vi regner nå med at Hordaland og Sogn og Fjordane vil nå flomtoppen rundt midnatt. I Møre og Romsdal kom nedbøren noe senere, og derfor vil de nå flomtoppen senere, sier Samdal.

Årets første høststorm førte til at en lang rekke veier ble stengt eller hadde redusert fremkommelighet. I fjellet i Sør-Norge er det full vinter, og det kan komme 10–20 centimeter snø. Snøværet og vinterføret vil fortsette utover i uka.

Evakuerer innbyggere i Stryn

Brannvesenet og politiet har startet evakuering i Olden i Stryn kommune i Sogn og Fjordane etter at flere elver har gått over sine bredder.

– Vi vurderer hvor mange vi skal evakuere. Brannvesenet kom til stedet først og har evakuert et par stykker. Vi samler dem på en kafé i området. Det blir fortløpende vurdert hvor mange vi skal ta ut, sier operasjonsleder Per Algerøy i Vest politidistrikt til VG.

Han legger til at det fort kan bli snakk om titalls personer.

– Det er flere hus som ligger slik til at de kan bli påvirket. Det er flere elver langs veien, slik at folk kan bli innesperret. Røde Kors er derfor kalt ut med båt, sier Algerøy.

Flere av innbyggerne har bedt om hjelp ettersom vannet renner rundt husene deres, men det skal foreløpig ikke ha kommet vann inn i noen boliger.

Fylkesvei 60 er stengt mellom Oldeelva og Simaelva. Det samme er fylkesvei 724 mellom Olden og Briksdalen, fylkesvei 723 ved Lodalen og fylkesvei 722 mellom Storesund og Flo.

Forflytter seg nordover

Det dårlige været forflytter seg søndag gradvis nordover langs Vestlandet. Møre og Romsdal kan regne med mest nedbør søndag, og natt til mandag beveger været seg inn over Trøndelag.

– Det blir en god del byger på hele Vestlandet søndag, selv om det varierer mye fra sted til sted, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg til NTB.

Fram til midnatt natt til søndag var det kommet mellom 50 og 100 millimeter nedbør på Vestlandet. Mest nedbør på 24 timer kom det på Gullfjellet i Bergen med 93 millimeter, mens Bergen sentrum fikk 66,6 millimeter.

Stengte bruer og strømbrudd

På Hardangerbrua blåste det så kraftig at en bil med campingvogn blåste rett inn i autovernet søndag ettermiddag. Campingvogna ble ødelagt, men ingen personer ble skadd.

Brua ble stengt grunnet den voldsomme vinden som andre steder førte til at trær falt over ledninger og parkerte biler. To trær falt over en parkert bil i Drammen, men det satt ingen i den. Søndag kveld falt en lyktestolpe ned på en bil som kom kjørende i Sørkedalsveien i Oslo, men ingen ble skadd.

På Bømlabrua i Hordaland blåste taket av på en lastebil og traff en annen bil. Ingen ble skadd, men det ble lange køer.

Full storm

Langs kysten har det vært full storm ved Stad, Svinøy og Ona fyr, og liten storm flere steder sørover langs vestlandskysten. Ved Kråkenes fyr i Vågsøy i Sogn og Fjordane var vinden en kortere periode oppe i orkans styrke.

Ferjestrekningen Leirvåg-Sløvåg og Anda-Lote er innstilt på grunn av dårlige værforhold, mens Hurtigruta dropper anløp langs Vestlandet.

I Kristiansand og Hirtshals ble over 3.400 passasjerer rammet da Fjordline og Color Line innstilte alle sine avganger søndag.

Også for Telemark og Agder ble det sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast.

En rekke steder i Agder og på Østlandet ble veier stengt på grunn av trær som blåste ned, blant annet i Drammen, Drangedal, Tjøme og Hokksund, Risør og ved Tvedestrand.

Uværet førte også til strømbrudd på Sørlandet. Tidlig søndag kveld var 3.000 kunder uten strøm i Agder. Arendal, Grimstad, Åmli og Tvedestrand er hardest rammet, melder NRK.

Takplater har blåst av tak på Oppegård senter, og svenske Vägverket melder om kraftig vind ved Svinesund.