Utviklere om korona-register: – Vi kastet oss rundt og laget dette

Sjefforsker Petter Bae Brandtzæg ved Sintef Digital mener at et selvrapporteringssystem for overvåking av korona må på plass så raskt som mulig. Han etterlyste dette i et debattinnlegg hos Aftenposten søndag.

En av utviklerne i det lille utviklerfirmaet Bustbyte i Oslo leste innlegget med stor interesse og de bestemte seg for å forsøke å lage sitt bidrag.

– Vi kastet oss rundt og laget dette, sier gründer og daglig leder Eirik Nilsen Fosse om tjenesten coronastatus.no som de nylig lanserte.

Den siste tiden har flere liknende tjenester dukket opp. Tidligere i dag omtalte vi Trondheimsgründeren Louise Helliksen og selskapet ME data som siden onsdag har jobbet med en løsning der alle kan registrere sin egen korona-status. Tjenesten heter World Citizen Report, og lanseres i dag.

Åpen kildekode

Digi omtalte i 2018 utviklerfirmaet som Fosse og to studiekamerater startet andre året på NTNU.

– Vi er for tiden syv utviklere som har jobbet på løsningen, men vi har en åpen kanal på Slack hvor vi for øyeblikket er 25 medlemmer. Her er det utviklere, designerne og andre som kommer med innspill til hva vi kan gjøre for å forbedre tjenesten, forteller Fosse.

Koden deres ligger åpent ute på github og han sier at alle som ønsker å bidra er hjertelig velkomne.

– Alt er anonymt

For å bruke rapporteringssystemet deres, må man oppgi fødselsår, postnummer og kjønn. Videre blir man spurt om utenlandsopphold de siste to ukene, hvorvidt man sitter i lovpålagt karantene og om man er blitt testet for Covid-19. Deretter blir man bedt om å oppgi eventuelle symptomer.

«Vi vil aggregere opp disse dataene og visualisere dem anonymt. På denne måten kan offentligheten få et innblikk i hvor store mørketallene potensielt kan være», heter det i personvernerklæringen til tjenesten.

Videre heter det at all data som blir lagret er anonymisert.

– Alle data blir anonymisert og vi jobber kontinuerlig jobber med å passe på at løsningen er i henhold til personvernlover og GDPR. Vi er også i kontakt med Datatilsynet for å passe på at løsningen tilfredsstiller alle krav, forteller gründeren.

– Vi ser for oss å tilgjengeliggjøre dataene åpent, slik at folk kan bruke dem som de vil. Vi har også sett på å visualisere de rapportene vi får ut på et kart, for å lage heatmaps, forteller Fosse.

Ville bidra

Gründeren forteller at det er mange i IT-miljøet som nå opplever at de sitter på kompetanse som kan brukes til å bedre situasjonen. De ønsket å bidra.

– Vi tenkte det samme. Vi så det innlegget i Aftenposten og tenkte at det ikke kan være så vanskelig å lage det. Da gikk vi i gang med det. Det er lærerikt samtidig som det er potensielt nyttig sier Fosse.

Opprinnelig planla de en løsning der de som registrerte seg fikk tilsendt en kode pr. sms. Men de innså at dette skapte utfordringer med personvern. Hensikten var å hindre dobbeltregistreringer og dårlig datakvalitet.

– Vi ønsker å ha så korrekt data som mulig, sier han.

Løsningen de nå har lansert lagrer kun IP-adresse i et par dager, for å forhindre at det blir lagt inn flere registreringer fra samme adresse.

Han forteller videre at de har laget en løsning som gjør at man i etterkant kan redigere dataene man har registrert.

– Du får en engangskode du kan bruke for å endre tilstand. Den gjør det mulig å gå inn i ettertid og redigere de opplysningene du har lagt inn, for eksempel dersom symptomene skulle endre seg eller gå over, forteller han.

Så langt har de fått inn litt over 400 registreringer via tjenesten. Så langt har de ikke markedsført den, kun delt den organisk i sosiale medier.

Han er også åpen for å endre skjemaet.

– Vi er usikre på hva som gir mest verdi. Vi er utviklere, ikke helseeksperter. Skjemaet er ikke satt i stein, forteller han.

BustByte i 2018 (f.v.) Eirik Fosse, Michael McMillan og Thor Even Tutturen. Foto: Privat

Frivillig nettside

En annen tjeneste som har dukket opp er Koronastatus. Bak står privatpersonen Roy Lachica som har utviklet den på frivillig basis. Han er systemutvikler og dataforsker ved Norstat til daglig, ifølge hans Linkedin-profil. Han har også databakgrunn fra Oslo universitetssykehus.

Han begynte utviklingen av tjenesten fredag kveld og lanserte registeret sent søndag kveld.

Per mandag klokken 11:58 har det kommet inn 397 registreringer.

Lachica forteller per e-post at han ble inspirert av korona-dugnadsarbeid andre steder.

– Jeg ville bidra med min spesialkompetanse da jeg hørte at det ikke lenger var kapasitet til å teste folk som var blitt syke, forteller han.

Databasen han har laget inneholder følgende datapunkter: «UkeNummerSykdomsTopp, SmitteStatusKode, SistOppdatertDato, Lengde/breddegrad (geoposisjon fra postnummer med kun en desimal for anonymisering), Kommune, KommuneId, Fylke, FørsteDatoSyk og DatoFriskmeldt»

«For å kunne lagre minst mulig data om deg (og unngå lagre data som e-post eller telefonnummer) og følge GDPR lovgivning lagrer vi absolutt ingen personidentifiserbar informasjon», heter det på nettsiden.

Brandtzæg i Sintef Digital skriver i Aftenposten at en digitalisert selvrapportering av smitte eller mistenkt smitte av korona må lages. dersom myndighetene skal få en bedre oversikt over spredningen av epidemien.

«Et digitalt overvåkingssystem i sanntid over korona er mulig å få til i Norge», skriver han.

Saken oppdateres. Tips oss gjerne om andre tjenester.