Utvikler verdens beste dronemotor i Trondheim

Da vi sist skrev om elektromotorselskapet Alva Industries i Trondheim for over to år siden, var de et lite selskap med store planer. Nå er de mye større og ambisjonene har vokst i takt. Selskapet er verdsatt til nesten 130 millioner kroner og hentet nylig 34 millioner kroner fra, i hovedsak, norske investorer.