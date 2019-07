Aleksander M. Stensby forklarer hvordan løsningen deres Cargovalue fungerer. Om et lasteskip vises med oransje symbol betyr det at skipet ankommer på et tidspunkt hvor du har for mye råvarer. Selskapets algoritmer skal gjøre det mindre smertefullt for lastekunder å planlegge skipningene sine.

(Foto: Adrian Broch Jensen)