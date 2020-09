Utvikler spesialcontainer for å gjøre den mest klimafientlige sjømaten bedre

Av alle sjømatproduktene fra Norge er det kongekrabbe som slipper ut mest klimagasser per kilo fra fangst til matbord, ifølge Sintef. De beregner at en kilo fersk kongekrabbe fra Norge har sluppet ut 28,6 kilo CO 2 før den når et matbord i Asia. Årsaken er at mesteparten fraktes levende med fly.