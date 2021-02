Utvikler gjennomsiktige solceller for vinduer

Teknologien er nå moden for å produsere ultratynne og gjennomsiktige solceller som kan integreres i vinduer slik at både sol og strøm kan være til nytte for bygninger. Det mener i hvert fall Morten Madsen, professor ved Mads Clausen-instituttet ved SDU. Han kan nå avdekke et nytt treårig prosjekt som heter Citysolar.