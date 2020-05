Utstyret kan finne gull og diamanter. Nå er gründeren renvasket fra eks-arbeidsgiverens kopi-anklager  

Retningsstyrte kjernebor, som brukes til å lete etter gull og diamanter, er grunnlaget for det norske suksessfirmaet Devico. Så lanserte en tidligere ansatt et nytt bor. Devico mente gründeren lanserte et kopiprodukt basert på deres forretningshemmeligheter og gikk til sak for å stoppe konkurrenten.