Fartøyene i laksefrakteflåten har blitt flere og større de siste årene, noe som tilsier at utslippene også øker, men i fjor økte utslippene fra samme antall fartøy som året før. Det til tross for at flåten som helhet seilte over 100.000 nautiske mil mindre enn året før, viser et uttrekk fra en database som Kystverket har gjort for TU.