I 2014 dokumenterte Teknisk Ukeblad hvordan elektrifisering av feltene på Utsirahøyden var et viktig klimatiltak. Industrien, OED og regjeringen med Høyre og Frp led et sviende nederlag da et flertall på Stortinget gikk sammen om å droppe gassturbiner som strømforsyning. Vedtaket 16. mai 2014 påla regjeringen å kreve full elektrifisering med kraft fra land til Johan Sverdrup allerede i fase en og de øvrige feltene i fase to innen 2022.

Europas energikrise har fått debatten om kraftkabler på norsk sokkel til å blusse opp igjen. Teknisk Ukeblad har i en serie artikler vist hvor kraftkrevende en ytterligere elektrifisering av norsk sokkel vil bli. Ifølge Statnett er det reservert nettkapasitet på nesten 1300 MW til olje og gass de neste årene.

Verdens reneste oljeproduksjon

I høst skal en ny kabel med kapasitet på 200 MW fra Haugsneset i Rogaland sørge for strøm til alle olje- og gassfeltene på Utsirahøyden. Den vil gjøre det mulig å produsere et oljefat med utslipp ned til en halv kilo CO₂, noe som skal være 30 ganger mindre enn snittet på verdensbasis. Dette er det andre og siste utbyggingstrinnet for å elektrifisere Johan Sverdrup, Gina Krogh, Ivar Aasen og Edvard Grieg. For første gang er et stort område med flere felt på norsk sokkel elektrifisert med kraft fra land.

Dermed er også Stortingets vedtak fra 2014 oppfylt, men i Petroleumsmeldingen fra 2011 ligger også krav om at kraft fra land skal vurderes som energiløsning for alle nye felt og store ombygginger av eksisterende felt. Det dreier seg om ombygginger av feltene Troll B og C som ligger nærmest i tid, samt Oseberg som slipper ut mest CO₂ på norsk sokkel. Lenger fram ligger nye felt som Noaka på Vikingbanken i Nordsjøen og Wisting i Barentshavet. I tillegg kommer planene om å elektrifisere de store landanleggene på Kårstø og Melkøya (Hammerfest LNG).

Nå har hele Europa havnet i en energikrise på grunn av Russlands krig mot Ukraina. Norske industriarbeidsplasser er i fare på grunn av høye strømpriser. Et stort antall bedrifter risikerer permitteringer til tross for en strømstøtte-ordning ut året.

Må få opp tempoet

Fordi Statnett har varslet at Norge vil få et kraftunderskudd allerede i 2025–26 bør regjeringen foreta en ny vurdering av hvilke prosjekter for elektrifisering som skal prioriteres. Noen av de som krever mest strøm og som ikke er påbegynt bør utsettes.

Olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre må forsere konsesjonsbehandlingen for Utsira Nord med kabel til fastlandet og Trollvind som er Equinors andre store prosjekt for å kombinere flytende havvind og olje- og gassproduksjon. Verdens første kombinasjonsprosjekt, Hywind Tampen, settes i drift i løpet av kort tid. Flere andre selskaper som f.eks. Odfjell Oceanwind, har planer for energiproduksjon i tilknytning til installasjoner på sokkelen.

I utgangspunktet handlet elektrifisering av norsk sokkel om raskeste vei til klimamålene. Men når det forventes at vi trenger mer enn 50 TWh innen 2030 for å dekke behovet som vil oppstå med elektrifisering av transport og industri, bør flere olje- og gassfelt få mer av sin strøm fra havvindparker. 50 TWh krever mer utbygging av både vannkraft, solkraft og vindkraft på land, men aller mest flytende havvind.

Norsk sokkel er blant havområdene med verdens beste vindressurser, og havvind i stor skala vil bidra til å dempe kraftunderskuddet hvis man installerer omformere som kan likerette strømmen og få sendt «overskuddet» inn til nye strategiske landstrømanlegg langs kysten.

Slik planen er for Trollvind som skal ha en kapasitet på 1 GW og levere 4,3 TWh per år.

Da vil man på sikt klare mer elektrifisering både i havet og på fastlandet. Det gir liten naturskade, men stor klimagevinst.