Utenriksministeren vil fortsatt holde norske havner åpne for russiske skip Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) utelukker ikke at norske havner kan bli stengt for russiske skip, men inntil videre slippes de fortsatt til.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ble presset i Stortinget av både Høyre og Venstre på om det fortsatt er trygt å slippe russiske skip til i norske havner. Foto: Gorm Kallestad/NTB