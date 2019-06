Uten dyre varmepumper: Datasenter skal levere overskuddsvarme direkte til fjernvarmenett

Væskekjøling (Liquid cooling) Kald kjølevæske passerer over en kjøleflate på datamaskinens spesielt strømkrevende eller varmefølsomme komponenter som prosessorer, og får dermed overført varme. Teknologien brukes allerede i ulike typer pc-er og superdatamaskiner. Siden energitettheten i væsken er mye høyere enn luft, og siden kjølevæsken passerer kjøleflater direkte på de varme komponentene er den 20 graders forskjellen nok til at de kan kjøles tilstrekkelig. Til gjengjeld må det brukes energi til pumper, det koster mer å etablere (i hvert fall på det enkelte racket) og kjølevæsken kan forårsake omfattende skade og kortslutning hvis det blir en lekkasje i kretsløpet til kjølevæsken. Aseteks teknologi brukes allerede verden rundt i superdatamaskiner på forskningsinstitusjoner og universiteter i Tromsø, Kyoto, Tokyo, Berkeley, Mississippi og flere andre steder.

I Aseteks lille datasenter bruker man det 40 grader varme fjernvarmevannet i returløpet. Det pumpes inn i datasenteret, og kjøres gjennom en varmeveksler slik at serverne kan kjøles med kjølevæske. Resultatet er – i tillegg til at serverne overlever – 60 grader varmt vann som brukes direkte i fjernvarmenettet.

Teknologien som benyttes er altså væskekjøling, og løsningen brukes allerede til bærbare pc-er, der plassen i kabinettet er begrenset, samt i andre typer pc-er og superdatamaskiner som alltid kjøres med svært høy belastning.

– Det finnes vanligvis noen tekniske begrensninger når man skal utnytte overskuddsvarmen fra datasentre. Én av dem er at vannet de leverer er for kaldt, slik at temperaturen må heves etterpå. Dette koster energi og dyre varmepumper. Men dette kommer man utenom med denne løsningen, sier professor i energiplanlegging Henrik Lund ved Aalborg Universitet.

Han har formidlet kontakten mellom Asetek og Aalborg Forsyning, fordi det er en interessant demonstrasjon av løsningen. Har han dessuten også i flere år hatt et forskningssamarbeid med Aalborg Forsyning.

– En annen barriere er at en del fjernvarmesystemer krever altfor høye temperaturer – noen helt opp til 80–90 grader. Det er ikke så veldig fornuftig, og slett ikke når man skal utnytte overskuddsvarme, sier han

Krav til bruk av overskuddsvarme

Aseteks datasenter er veldig lite, og de gir bort varmen gratis. Det gjenstår en del arbeid før det er koblet til Aalborgs fjernvarmenett, men det forventes at dette er på plass i løpet av få måneder.

– Dette er i hovedsak et forsøksoppsett. Vi har ett enkelt rack fylt med 100 servere, så dette gir ikke mer enn 10–15 kW. Men selve racket bruker mer strøm enn de fleste med sine i alt 100 servere – så det viser at det kan la seg gjøre, og det ville også kunne oppskaleres til et langt større datasenter, siden det jo bare er en VVS-jobb å koble til flere racks, sier CEO André Sloth Eriksen hos Asetek.

Han mener at det burde være lovpålagt å kreve at datasentre utnytter overskuddsvarmen sin når de etablerer seg i Danmark eller EU. For eksempel med væskekjøling, lik den Asetek og en del andre bedrifter kan levere.

– Det er egentlig ganske vanvittig at man krever energi-godkjenning av alt fra hus til dieselbiler, men ikke stiller noen som helst krav til å utnytte overskuddsvarme når et enormt datasenter ønsker å etablere seg, sier André Sloth Eriksen.

Nok til fem husstander

Aseteks lille datasenter vil ifølge André Sloth Eriksen kunne levere fjernvarme nok til omtrent fem husstander. Til sammenligning har Apple, Google og Facebook planlagt fem hyperscale-datasentre, og av dem er det bare ett – Facebooks datasenter i Odense – som gjenbruker overskuddsvarme.

Her kjøler man ned titusenvis av servere med kald luft, og deretter føres varmen ut som varm luft. Det er deretter nødvendig med varmepumper for å heve vanntemperaturen så mye at vannet kan brukes til fjernvarme.

«Samarbeidet med Fjernvarme Fyn vil kunne gjenvinne 100.000 MWh energi i året, noe som tilsvarer energiforbruket til 6900 hjem», opplyste Facebook i slutten av 2018.

Denne artikkelen ble først publisert av Ing.dk.