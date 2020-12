Ute i siste liten? Her er TU-nissens julegavetips

Gullstøv

Støvsuger med ledning er så 2019. Det skal være batteri nå. Så hvorfor ikke gå for toppen? Da mener vi den nylig oppgraderte toppen. Dyson V11 Absolute Extra Pro Gold er arvtakeren til den kraftigste sugeredskapen vi har testet, men nå har den kommet med et ekstra batteri og en gulvladestasjon.

Det ekstra batteriet fjerner all tvil om at denne ikke kan brukes til storrengjøring, og gulvstasjonen gjør at du henger den opp og lader den på en stang. Det ser litt ut som en gulvlampe, men er veldig praktisk.

Det følger med masse utstyr, ikke minst tre ulike motoriserte munnstykker. Og du får den i gull – til 8490 kroner.

Kinolyd

Mange TV-er har god lyd, men bedre blir den med en såkalt lydplanke. Den beste lyden vi har hørt på lenge er planken fra JBL; JBL BAR 9.1 True Wireless Surround.

Og kalle dette en planke er noe snevert. For det første har den en svær frittstående basshøyttaler som virkelig får det til å skjelve i stua. Den bør brukes varsomt i leiligheter sent på kvelden.

Selve planken slutter i to høyttalere som sitter fast magnetisk og lades fra planken. Poenget er at du kan ta dem av og sette dem bak. Altså 100% trådløst, selv om bassen riktignok må ha strøm. Utrolig praktisk. Om anlegget etterlikner 9 ulike høyttalerplasseringer pluss bass kan diskuteres. Det er mye påstander om slikt i denne bransjen.

Men Dolby Atmos har den, og det løfter mange strømmetjenester. 12.000 kroner er mye, men her er det mye lyd også. Og ikke bare til TV-en, men til strømmelyd også.

Ny mobil til under 4000,-

Det er de dyre mobilene som får mest oppmerksomhet. Men husk at alle mobiler har en grunnteknologi som gjør at de kan bruke så å si alle apper, og de trenger ikke være dyre. Selv med 5G. Du må riktignok renonsere litt på kamera og prosessorhastighet, men begge deler er svært bra på mange billige også.

Hva med Samsung Galaxy A42 5G til 3990 kroner? Her er det tre kameraer, et dybdekamera bak og et 20 MP kamera foran. Samsung er en storprodusent av OLED-skjermer, og det har de utstyrt billigtelefonen med. På tross av en skjerm på 6,6 tommer og en vekt på bare 193 gram har den et batteri på 5 Ah som sørger for veldig god utholdenhet. 3590 kroner for varianten med 128 GB lagringsminne er billig.

Eller hva med OnePlus Nord N10 5G? I Huaweis mobilfravær opplever selskapet stor vekst, og dette er en nydelig telefon. Den har en 90 Hz LCD-skjerm på 6,5 tommer og omtrent samme kameraoppsettet som Samsungen. Med litt større hovedsensor, men litt svakere prosessor – og et batteri på 4,3 Ah. Den har også 128 GB minne, og koster 3690 kroner.

Elkjøp har i julestria klippet 1000 kroner av Motorola Moto G 5G Plus og selger den til 2990 kroner. Det er billig for en telefon med 6,7 tommers LCD-skjerm, et 5 Ah batteri og en Snapdragon 750G 5G prosessorplattform. Med den prisen får vi bære over med at den ikke har dybdekamera og bare 64 GB arbeidsminne.

Hodepynt

Det er vanskelig å slå Sony på hodetelefoner. Både på lyd og på støydemping. Men Huawei vil prøve, og sannelig trekker de ikke en lekker sak til 2990 kroner ut av ermet.

Huawei FreeBuds Studio er et ganske heftig sett med åtte mikrofoner som skal få talekvalitet og støydemping opp i teten – hvor det er trangt om plassen.

Med evne til å gjengi frekvenser fra 4 Hz til 48 kHz kan headsettet brukes av både elefanter og flaggermus. En kort test viser at dette låter virkelig bra.

Ørepynt

Kampen om plassen i øret er intens. For de som må ha pinner stikkende ned fra øret, men som synes Apple er for dyre, kan vi meddele av OnePlus er på markedet til bare 699 kroner, og det med helt anstendig lyd.

Ikke så mye bass, men sterke i diskant og ypperlig til podcast. Skal du snakke mye i telefonen, les neste avsnitt.

For de som er opptatt av pinneløs lydkvalitet er danske Jabra 85t rett og slett fantastiske. De har svært god aktiv støykansellering.

Det er tre mikrofoner i hver propp, og to brukes til støybekjempelse. Dette er proppene du både kan snakke med og nyte musikk i. Kvaliteten er såpass at prisen på 2690 er helt OK.

Pass på huset

Julegaven til huset kan være en ny dørklokke. Ring Video Doorbell 3 er den tredje i rekken, og oppgradert til en svært vidvinklet Full-HD oppløsning som gjør at du lettere kan se hvem som ringer på – eller sniker seg rundt boligen. Kameraet har nattfunksjon, som gjør at det ser rimelig bra i svak belysning.

Du kan koble den til strømforsyningen til den gamle ringeklokka, eller det kan gå på batteri i noen måneder. Ring har også små solceller om det ikke er strøm i nærheten.

Når noen ringer på, vil du se det på telefonen og kan snakke med dem. Praktisk, og ikke noe folk med mørkere motiver liker. Mot et abonnement kan du se hva som har skjedd bakover i tid, og du kan bygge ut med flere kameraer – både ute og inne. Vips, så har huset et alarmsystem.

PC til jul

Er det noen som har fått pryl av Trump så er det Huawei. Julenissen kommer ikke til dem i år med Googles tjenesteplattform. Så når vi i vesten ikke får telefoner, lager de andre ting vi ønsker oss – som PC-er. Huawei MateBook X 13-tommer i juletregrønt er noe av det lekreste og letteste vi har sett og løftet på. Til tross for en pris på 17.000 kroner er dette en åpenbaring av en julegave på bare én kilo. Spesielt når så å si hele skjermlokket viser seg å være skjerm. I det siste har selskapet vært i enda hardere vær, så du får selv vurdere om du skal gjøre som Johaug.

Til kontoret

Er det noe som er viktig for hjemmekontoret så er det et godt headset. På papiret fungerer det utmerket å veksle mellom mobilen og PC-en, men det å ha et kamera koblet til PCen med USB-C-kabel er uslåelig. Det følger med overgang til USB-A også.

Vi har testet Logitech Zone Wired med behagelige putehøytalere i stedet for klokker. Puter er ikke like effektive til å dempe støy fra omgivelsene, men mye mer behagelige å ha på.

En bom med doble mikrofoner demper tastaturstøy, og vipper du opp bommen kutter du talelyden. Lyden er upåklagelig både til møter og musikk. Prisen er 1350 kroner.

Ikke slips, men slip

Vi tar det for gitt at alle menn vil foretrekke en slipemaskin foran slips. Ryobis 18 volt Fingersliper, som de kaller den, er rett og slett uunnværlig.

Slike verktøy kalles også elektrofil, og det er veldig beskrivende. Du kommer til nesten overalt og den sliper det meste. Fra å slipe økser og kniver til å ta den siste finishen på trekonstruksjoner. Far, men mor også, blir glad for en slik. Prisen er 1179 kroner, dog uten batteri.

Til veggen

Alle som skal henge opp bilder eller montere andre ting på vannrette eller loddrette linjer trenger en linjelaser.

Bosch Atino er en slik, og den festes på veggen med en klebrig gjenbrukbar gelpute – eller to stifter om gelen ikke sitter. Så dreies den i vater ved at to grønne lys tenner, og gir fra seg en to meter lang rød laserstrek på veggen.

I tillegg kan du trekke ut et målebånd på 1,5 meter og måle inn avstand langs linjen. Rett og slett genialt til en pris på 599 kroner.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin 11/2020.