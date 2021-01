Utdaterte satellitter forurenser verdensrommet. Nå jobber forskere for å lage en satellitt i tre

Utdaterte satellitter er en del av søppelskyen som omgir jorden. Av de rundt 6000 eksemplarene i bane, anslår World Economic Forum at halvparten er inaktive.

I dag prøver de å ha en protokoll for å få skrapet av veien. Etter at satellittene har tjent sitt formål, kan de enten sendes i bane utenfor enhetene som er posisjonert lengst unna – eller sendes nedover for å brenne opp i atmosfæren.

En rekke nye romfartsselskaper har presset opp prisene for oppskytinger, og interessen for å bringe teknologi i verdensrommet er enorm. Et eksempel er Starlink. Satellittkonstellasjonen i lav bane er ment å levere internettforbindelse til hele planeten, og planen er at nettverket skal støttes av 12.000 satellitter.

Spacex-prosjekter er bare ett av mange planlagte, og når de pensjonerte satellittene en dag brenner opp, bidrar de til forurensning i atmosfæren.

Nå vil universitetet i Kyoto, sammen med Sumitomo Forestry, begynne å jobbe med en løsning for å redusere utslippene når de kommer inn i atmosfæren – en satellitt laget av tre. Det melder BBC.

– Vi er virkelig bekymret for at alle satellitter som kommer inn i atmosfæren igjen, brenner opp og skaper veldig små aluminiumpartikler som vil flyte rundt i den øvre atmosfæren i mange år. Etter hvert vil dette påvirke jordens miljø, sier tidligere astronaut Takao Doi, som nå er professor ved Kyoto-universitetet.

Det japanske selskapet Sumitomo Forestry har allerede begynt å forske på hvordan tre oppfører seg i verdensrommet, og i samarbeid med universitetet skal man innledningsvis eksperimentere med forskjellige tresorter i de mest ekstreme miljøene som kan skapes på jorden. Siden skal teknologien for satellitten utvikles, etterfulgt av en prototyp.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.se.