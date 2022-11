For at Equinor skal kunne elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya, og dersom selskapet skal kunne bygge ut Wisting-feltet, som nylig ble utsatt med fire år, må Statnett bygge en ny 54 kilometer lang kraftledning mellom Hammerfest og Skaidi. Denne vil gå midt i et sommerbeiteområde for rein.