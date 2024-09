– Vi frykter at regjeringen skrinlegger ordningen, sier Atle Simonsen, kommunikasjonssjef hos kraftprodusenten Lyse i Rogaland til DN.

Han sikter til regjeringens fastprisavtaler, som ble innført av tidligere næringsminister Jan Christian Vestre. Det er nå to år siden ministeren lanserte et midlertidig kontraktsunntak i grunnrenteskatten for vannkraft. Målet var å legge til rette for fastprisavtaler for strøm til næringslivet.

Grunnrenteskatt på faktisk inntekt

Ordningen innebærer at kraftselskapene betaler grunnrenteskatt basert på deres faktiske inntekt og ikke basert på spotprisen i markedet.

Unntaket trådte i kraft 1. januar 2023 og gjelder for fastprisavtaler på tre, fem eller syv år inngått i 2022, 2023 og 2024.

Lyse har så langt inngått fastprisavtaler med rundt 350 bedrifter.

– Vi har mange kunder som ønsker å inngå slike avtaler fra nyttår, men vi vet ikke om vi kan selge dem fordi vi ikke vet om ordningen videreføres, sier Simonsen til DN.