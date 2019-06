Usain Bolt kommer med egen elbil

Etter at Usain Bolt la opp som friidrettsutøver, har han rykket inn i en helt annen type mobilitet. Den åttedoble OL-vinneren fra Jamaica har allerede navnet sitt på elektriske løperhjul, som man i enkelte amerikanske byer kan leie ved hjelp av en app.

Nå går han videre fra to til fire hjul.

Bolt har lansert sin egen lille elbil, som skal være bærekraftig transport i store byer. Den vesle elektriske bilen har fått navnet Bolt Nano, og bærer Bolts velkjente lynsymbol. Kjerra skal ha plass til to mennesker - passasjeren vil være plassert bak ryggen på sjåføren, som på en Renault Twizy. Ruvende er den ikke - det skal være plass til fire stykk Bolt Nano på en vanlig parkeringsplass. Bilen skal være smal nok til å kunne kjøre gjennom dører. Bak den mikroskopiske bilen står Florida-baserte Micromobility, der den lynkjappe sprinteren er deleier.

Tanken skal være at bilen skal brukes i urbane bildeleringer, men at den også kan kjøpes. Kunder som kjøper sin egen bil, kan tjene penger på å leie bilen ut via en app.

Prisen skal starte på 9999 dollar, og Bolt Nano skal komme på markedet i slutten av neste år.

Selv om Usain Bolt ikke er noen sinke, han har fått målt sin egen toppfart til 44,72 km/t, så er det lite som tyder på at Nano vil få imponerende prestasjoner.

Teknologien er det foreløpig lite informasjon om, bortsett fra at rekkevidden neppe står til OL-gull. Vi snakker rekkevidde på 24 kilometer. Du leste riktig: 24 kilometer, i en elbil anno 2020. Etter det skal man veldig enkelt kunne bytte batteriene, istedet for å lade dem.