USA stanser leting etter objekter de skjøt ned over Alaska og Michigan

Dermed er det mulig at de aldri blir funnet og analysert. Amerikanske myndigheter har forsøkt å ta seg til avsidesliggende områder i Alaska og i Lake Huron for å lete etter de to objektene, men en tjenesteperson opplyser til avisa at forholdene er for vanskelig til at man kan finne dem igjen.

USA brukte fredag jagerfly for å lete i et område drøyt tre mil utenfor Alaskas nordlige kyst. Pilotene brukte radar for å kunne se gjennom isen, men så ingenting til objektet, som de mener er omtrent på størrelse med en Volkswagen Beetle, også kjent som «boble», skriver New York Times.

Canada fortsetter letingen

Stadig pågår canadiske myndigheters leting etter et tredje objekt som USA skjøt ned over Yukon-regionen, ifølge tjenestepersonen.

De tre objektene ble alle skutt ned etter at amerikanske jagerfly 4. februar skjøt ned en kinesisk ballong utenfor South Carolina. USA sier det dreier seg om en spionballong, mens Kina hevder det er en værballong på avveie.

Letingen etter restene av den kinesiske ballongen ble avsluttet fredag.

Ballongklubb frykter USA skjøt ned en av deres ballonger

En gruppe ballong-entusiaster i Illinois frykter at det var en av deres små værballonger som ble skutt ned av et amerikansk jagerfly over Alaska i forrige uke.

The Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade forteller at de mistet kontakten med en av sine såkalte pico-ballonger over Alaska 11. februar. Det skjedde omtrent samtidig med at et amerikansk kampfly av typen F-22 skjøt ned et uidentifisert objekt med anslått samme størrelse i nærheten.

Pico-ballongen som forsvant var utstyrt med en liten GPS-sender som gjorde at de kunne følge ferden og blant annet registrere høyde og temperatur.

Dersom det stemmer at det var denne ballongen som ble skutt ned, brukte det amerikanske forsvaret i så fall en Sidewinder-rakett til drøyt 4,5 millioner kroner på å skyte ned en ballong som kostet drøyt 120 kroner, konstaterer Aviation Week.