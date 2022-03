USA skal sikre EU 15 milliarder kubikkmeter gass i 2022

Artikkelen er sampublisert med Energi og Klima.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og den amerikanske presidenten Joe Biden har inngått en avtale. Den skal sikre EU-landene mer LNG (flytende nedkjølt gass.)

De to presidentene møttes fredag morgen. Det møtet skjedde samtidig som de 27 stats- og regjeringssjefene startet en omfattende debatt om EUs energipolitikk. De høye energiprisene, som sendes ytterligere opp på grunn av Ukrainia-krigen, er hovedtema fredag formiddag. Der de også diskuterer hvordan EU skal gjøre seg mer uavhengig av gassimport fra Russland.

USA langsiktig leverandør

I avtalen heter det at USA vil sammen med partnere bestrebe seg på å sikre minst 15 milliarder kubikkmeter LNG til EU markedet i 2022. Opplegget er at dette skal økes senere. Det langsiktige målet er å sikre at man innen 2030 kan få rundt 50 milliarder kubikkmeter LNG fra USA til EU-landene, i følge faktaarket som ble publisert fredag morgen.

EU bruker omkring 400 milliarder kubikkmeter gass pr år, 40 prosent av dette kommer fra Russland. Norge eksporterer omkring 110 milliarder kubikkmeter gass til EU og Storbritannia hvert år.

EU forbereder seg på å kunne ta imot mer LNG. Den tyske regjeringen varslet nylig at den vil bygge to nye LNG-terminaler.

Egen arbeidsgruppe

Ifølge avtalen mellom EU og USA har de satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med energisikkerhet, men også kutte utslipp.

Eksport av LNG er ikke den mest klimavennlige måten å eksportere gass. Først skal gassen kjøles ned til den blir flytende, så fraktes på skip fra USA til Europa, hvor den skal tines opp til gass igjen. Hele prosessen krever betydelig med energi, som igjen kan gi økte utslipp. Avtalen mellom EU og USA inneholder også formuleringer om at de to partnerne skal jobbe for å redusere klimagassutslipp fra alle LNG-anlegg, i tillegg kutte metanlekkasjer og gjøre gassinfrastruktur klar for hydrogen.

USA forplikter seg også til å fjerne hindringer mot å eksportere nok LNG til å bidra til at EU frigjør seg fra russisk import av fossil energi innen 2027. PÅ EUs side vil på sin side øke kapasiteten til å ta i mot LNG.

EU forplikter seg også til å støtte inngåelsen av langsiktige kontrakter. Dette for å sikre at det er en stabil etterspørsel etter LNG inntil 2030 for minst 50 milliarder kubikkmeter gass.

Årstallet 2030 er selvsagt ikke tilfeldig. Det er da EU skal ha redusert sitt behov for gass betydelig gjennom satsing på fornybar energi. Utslippene skal innen 2030, kuttes med 55 prosent i forhold til 1990-nivå.

I avtalen mellom USA og EU understrekes det også at dette er en avtale som skal sørge for overgangen til renere energi. I erklæringen fra EU og USA understrekes det at de to er forpliktet til å møte målene I Parisavtalen om nullutslipp innen 2050.