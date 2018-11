USA la svært hangarskip til kai i Hongkong

USS Ronald Reagan ankom den asiatiske finansbyen onsdag sammen med sin stridsgruppe.

Den amerikanske marinen sier målet med det delvis atomdrevne hangarskipets besøk til Hongkong er å møte byens innbyggere gjennom idrett, samfunnsprosjekter og omvisninger i hangarskipet. Mer enn 4400 menn og kvinner er vanligvis om bord, og totalt mannskap inkludert flypersonell kan på det meste komme i hele 5680 personer.

– Overfloden av vekst og velstand rundt oss i Hongkong er det den sjuende amerikanske flåte ønsker å bevare for alle land i denne viktige regionen, sier admiral Karl O. Thomas i en uttalelse.

Høyt spenningsnivå

USS Ronald Reagans besøk til Hongkong kommer like etter at Kina avviste en lignende forespørsel fra et annet amerikansk militærskip, og spenningsnivået mellom de to landene i det omstridte Sør-Kinahavet har vært høyt den siste tiden.

Sent i september kom en kinesisk jager svært nær USS Decatur i Sør-Kinahavet i det den amerikanske marinen kalte en «utrygg og uprofesjonell manøver». Mandag fløy to amerikanske B-52-bombefly over Sør-Kinahavet i det amerikanerne betegnet som et «rutinemessig oppdrag».

Amerikanske F/A-18 Super Hornet-kampfly om bord på USS Ronald Reagan i Sør-Kinahavet tirsdag 20. november. Foto: AP

Kina har krevd at USA stanser all militær aktivitet nær kinesiske øyer i Sør-Kinahavet.

USS «Ronald Reagan» (CVN-76) er et hangarskip i Nimitz-klassen med hjemmehavn på marineflybasen North Island i California. Det er 332,9 meter langt, og gjør mer enn 30 knop. Det kan ha opptil 90 luftfartøy om bord,

Hangarskip i Oslo

I forrige kunne for øvrig nordmenn se kapasiteten i et amerikansk hangarskip på nært hold, da USS Iwo Jima lå til kai utenfor Akershus festning.

Hangarskipet, som har et mannskap på nesten 1700, har også kapasitet til å ha 12 militære luftfartøy av typen Bell-Boeing V-22 Osprey om bord. Luftfartøyet har en 12-meter tiltrotor på hver vinge. Det kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter, og fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften.

Det 257 meter lange krigsskipet deltok før besøket i Oslo i NATO-øvelsen Trident Juncture, og har blant annet vært i Trondheim.