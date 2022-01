USA prøver å hente F-35 fra Kinas stuedør

Mandag gikk første F-35C tapt etter en mislykket landing på hangarskipet USS Carl Vinson.

Totalt ble sju personer skadet, ingen livstruende, i ulykken der piloten skjøt seg ut og kort tid senere ble plukket opp av et helikopter.

Ifølge US Navy ble det kun overflatiske skader på hangarskipet, og det gjennomføres operasjoner fra dekket der som normalt.

Nå er marinen i gang med å forberede aksjonen med å hente opp det kostbare kampflyet de nettopp har tatt i bruk.

Kina kan komplisere

I dagene før ulykken har to hangarskipstyrker ledet av flaggskipene USS Carl Vinson (CVN 70) og USS Abraham Lincoln (CVN 72) operert i fellesskap i Filippinerhavet før de har seilt vest gjennom Luzonstredet.

US Navy har ikke sagt nøyaktig hvor ulykken fant sted, annet enn at det skjedde i Sørkinahavet. Dermed er det heller ikke offentlig kjent hva slags havdybde vraket ligger på.

Kina mener å ha krav på stort sett hele dette havområdet. Det er et tema en rekke forsvarsanalytikere og tidligere offiserer peker på at kan gjøre dette til en ekstra komplisert bergingsaksjon, ifølge CNN.

Dessuten er det mye teknologi i F-35, eksempelvis knyttet til lavsignatur/stealth, som USA og for såvidt andre brukere som Norge slettes ikke ønsker skal komme på avveie.

En F-35C gjennomfører en vellykket landing på USS Carl Vinson 30. desember 2021. Foto: US Navy/Leon Vonguyen

Tredje fly i sjøen

Spørsmålet om hvorvidt Russland eller Kina ville forsøke å finne vraket først, har også vært oppe som tema de to tidligere gangene et F-35 har gått i sjøen.

17. november 2021 gikk det galt for et britisk F-35B rett etter avgang fra hangarskipet HMS Queen Elizabeth. Den første uka i desember meldte Storbritannia at vraket var hentet opp fra Middelhavet.

9. april 2019 var det et japansk F-35A som havnet i Stillehavet cirka 135 kilometer øst for flystasjonen Misawa.

Her kom undersøkelsen etterpå fram til at et fenomen som kalles «spatial disorientation», eller sanseillusjoner på norsk, trolig var en medvirkende årsak til at flygeren mistet kontrollen og styrtet i sjøen i stor hastighet uten å forsøke å skyte seg ut. Dette er den eneste fatale ulykken med F-35.

I motsetning til de ferskeste ulykkene, som skjedde på hangarskip, var ikke den nøyaktige posisjonen for den japanske ulykken kjent. Dermed var det først en leteaksjon der det tok nesten to måneder å hente opp det som ble funnet av vrakrester.

Femte hendelse på to måneder

Når det gjelder USS Carl Vinson-ulykken mandag, skal naturligvis hendelsesforløp og årsakssammenhenger kartlegges, og det er for tidlig å si om undersøkelsen vil avdekke hvorvidt dette var en operasjonell feil eller om også en eller annen teknisk svikt medvirket til ulykken.

Samtidig er drifta på hangarskipet etter deployeringa i fjor høst under kritisk søkelys. Military.com melder at det har vært ytterligere fire alvorlige hendelser siden 22. november i fjor, dog uten at noen mennesker har kommet til skade.

To F/A-18E Super Hornet har landet med én motor ute av drift, det har vært motorbrann på et CMV-22B Osprey på dekk, og et MH-60R Seahawk mistet dyppesonaren.

Ulykken mandag er det sjette totalhavariet med F-35 totalt.

I tillegg til tidligere nevnte tap av britisk F-35B og japansk F-35A har det amerikanske marinekorpset mistet to F-35B, henholdsvis 28. september 2018 og 29. september 2020, mens et F-35A tilhørende US Air Force havarerte under en landing på flybasen Eglin i Florida 19. mai 2020.

Det er fortsatt uklart hvorvidt et koreansk F-35A skal føyes til denne lista eller om det kan repareres. Det måtte buklande tirsdag 4. januar i år, da understellet sviktet etter en såkalt «bird strike».