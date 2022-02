USA godkjenner enorm stridsvogn-avtale som resulterer i ny storleveranse fra Kongsberg

For tida pågår det vinterprøver i Norge der Krauss-Maffei Wegmann fra Tyskland og Hyundai Rotem fra Sør-Korea kniver om å vinne kontrakten om å levere nye norske stridsvogner.

En cirka tre ganger så stor avtale som begge gikk glipp av, er med Polen som i første omgang har bestemt seg for å kjøpe amerikanske stridsvogner av typen M1A2 Abrams.

For Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) betyr dette at deres fjernstyrte våpenstasjoner av typen Protector RWS for første gang skal leveres i stort volum til Polen.

250 stridsvogner og våpenstasjoner

Det var i juli i fjor at det polske forsvarsdepartementet offentliggjorde at de ønsket å kjøpe amerikanske stridsvogner. Sju måneder senere har omsider salget fått tommelen opp fra amerikanske myndigheter.

Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som er en del av forsvarsdepartementet, meldte torsdag at det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent mulig FMS-eksport («foreign military sales») av 250 M1A2 SEPv3 til Polen («system enhancement program version 3»).

Polske soldater besøkte Idaho National Guard i oktober og november i fjor for å gjøre seg mer kjent med Abrams-stridsvogna. Foto: Crystal Farris

Med tilhørende utstyr, eksempelvis bergingsvogner, broleggere, våpen og ammunisjon, har avtalen en estimert verdi på opp til seks milliarder dollar, tilsvarende rundt 54 milliarder kroner.

Samtlige stridsvogner skal leveres med våpenstasjoner fra Kongsberg. Det er ikke snakk om at det inngås kontrakter mellom KDA og Polen, men i stedet vil våpensystemene hentes ut fra det amerikanske Crows-programmet («Common Remotely Operating Weapon Station»).

Kongsberg Protech Systems USA har levert over 17.000 våpenstasjoner til dette programmet siden 2007.

KDA opplyste til TU i slutten av januar at Polen fra før er én av 28 nasjoner som bruker Protector RWS, gjennom LOTR-programmet, men at det er med Abrams-avtalen at det blir volum på leveransene.

Polsk-koreansk ministermøte

Leopard-stridsvogna er fra før tungt representert i Polen som har 105 Leo2A5 og er i ferd med å oppgradere 142 Leo2A4 til Leo2 PL.

Hyundai Rotem har heller ikke gitt opp eksport av K2 Black Panther til Polen. TU får opplyst fra selskapet at dette er tema på et møte mellom den koreanske og polske forsvarsministeren senere denne uka.

For ved siden av den planlagte hurtiganskaffelsen av amerikanske stridsvogner, pågår fortsatt Wilk-programmet som tar sikte på å erstatte eldre sovjetiske og polske stridsvogner av typen T-72/PT-91.

Hyundai Rotem frister med komplett produksjon av K2-PL på polsk jord.

Det er ikke produsenten selv som eier K2-designen, men derimot den koreanske stat gjennom Defense Acquisition Program Administration (DAPA), tilsvarende norske Forsvarsmateriell, slik de også gjør for K9 Thunder-skytset. Utviklinga skjer i samarbeid med Agency for Defense Development (ADD), tilsvarende norske Forsvarets forskningsinstitutt.

Det betyr eksempelvis at det kan bli en forhandling mellom myndighetene der ip-rettighetene kan overføres til Polen, eventuelt også Norge dersom det skulle bli aktuelt.

Hyundai Rotems stridsvognledelse har overfor TU tidligere pekt på mulige synergier mellom de norske og polske stridsvognprogrammene både når det gjelder understøttelse (ILS) og produksjon og videreutvikling.

Måtte til trøndersk snø

Men først må i så fall koreanerne vinne fram i den norske konkurransen der de altså konkurrerer mot KMW om å erstatte dagens Leopard 2A4 i den norske hæren. Avgjørelsen blir tatt i løpet av dette året.

Denne måneden har det pågått vinterprøver som er en viktig del av arbeidet FMA gjør for å avdekke ytelsen på de to stridsvogntypene. Det handler blant annet å vurdere de to kandidatenes evne til å levere et system som ved leveranse oppfyller de norske kravene.

Dette er fra visningsdagen i slutten av januar, før vinterprøvene på Rena startet opp.

Målet er å unngå kostnads- og tidkrevende utvikling, og anskaffelsen baserer seg derfor på eksisterende løsninger med høy grad av modenhet.

Etter planen skulle denne aktiviteten pågå på Rena i uke 5-8 med uke 9 som reserve i tilfelle behov. Men fordi det har snødd for lite i Østerdalen denne sesongen, måtte dypsnøprøvene flyttes til Trøndelag.

I forrige uke ble én Leopard 2A7 og én K2 Black Panther fraktet nordover til Giskås skytefelt i Steinkjer der prøvene fortsatt pågår, får TU opplyst mandag.

Målet er at de første nye stridsvognene skal leveres til Norge i 2025.