Det er en såkalt presence post som åpnes i Tromsø. Det er en mindre diplomatisk tilstedeværelse og kan tilsvare et konsulat.

– Jeg erklærer i dag at USA vil åpne et eget kontor i Tromsø. Det vil bli vår nordligste diplomatiske tilstedeværelse, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse under Natos uformelle møte i Oslo torsdag.