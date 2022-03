Beredskap i Norge

Om krisen inntreffer i Norge er ansvaret spredt på over 500 aktører



Ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap er spredt på hundrevis av etater og enheter, både offentlige og private. Pandemien avslørte mangel på beredskapslagre for smittevern. Norge mangler også beredskapslagre for mat.