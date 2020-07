Uno-X dropper hydrogensatsing etter eksplosjonen i Sandvika

10. juni i fjor eksploderte det i Uno-X sin hydrogenfyllestasjon på Kjørbo i Sandvika.

Like etter la Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ned stengningsvedtak for de to resterende hydrogenstasjonene til Uno-X av sikkerhetsmessige grunner. Stasjonene er fremdeles stengt.

I årsregnskapet for 2019 kommer det frem at Uno-X nå trekker seg fra samarbeidet med Nel Hydrogen og Nippon Gases Norge, som utgjorde Uno-X Hydrogen.

Nel overtar

Det var DN som først omtalte nyheten. Avisen skriver at det i juni ble inngått en opphørsavtale av aksjonærfellesskapet mellom Uno-X og Nel. Avtalen innebærer at Nel overtar Uno-X sine aksjer i datterselskapet i Uno-X Hydrogen.

Hydrogeneksplosjonen i Sandvika Fyllestasjonen på Kjørbo i Sandvika (Bærum) er bygget av Nel Hydrogen og eies av Uno-X Hydrogen AS, som består av Uno-X Energi, Nel Hydrogen og Nippon Gases.

Nel har levert hydrogenteknologien.

Mandag 10. juni eksploderte det kraftig i anlegget etter en hydrogenlekkasje over lengre tid.

Nel og konsulentselskapet GexCon kom frem til at to bolter på en av hydrogentankene var skrudd for svakt til. Dette anser de som årsaken til lekkasjen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn etter eksplosjonen fra 21. august til 6. september 2019.

I dag trenger ingen bedrifter som håndterer under 5 tonn hydrogen å innhente godkjenning fra DSB. Dermed gjelder ikke godkjenningsordningen noen i Norge.

Høsten 2019 kom DSB med en veileder om sikkerhetsavstander til hydrogenfyllestasjoner for lette kjøretøy, lik den i Sandvika.

Uno-X Hydrogen 18 millioner kroner i erstatning i et forsikringsoppgjør for eksplosjonsskadene. Stengingen har samtidig ført til at selskapet ikke har hatt inntekter.

Daglig leder i Uno-X, Jens Haugland, er likevel positiv til fremtiden, ifølge DN.

– Uno-X Energi tror fortsatt at hydrogen vil være en av løsningene for verden som må redusere utslippene av klimagasser, skriver Haugland i en melding til avisen.

Det er foreløpig uklart hva som nå vil skje med ladestasjonene.

Nel-sjef Jon André Løkke sier til DN at de kommer til å løpe videre med selskapet som har masse Enova-støtte, og henviser til Uno-X Hydrogen. Han ser fremdeles positivt på fremtiden for hydrogen i Norge.

Hydrogenbilforeningen: – Glad for at det nå skjer noe

Leder for Norsk hydrogenbilforening, Jan Erik Torp, skriver i en e-post til TU at han i alle fall er glad for at det nå ser ut til å skje noe.

– Og det er lovende at Nel lover å gå videre med Uno-X Hydrogen, skriver han.

Nel uttaler at de vil drifte selskapet videre og at de ser dette opp mot satsingen i Green H2 Norway, som innebærer en parallell utrulling av hydrogendrevne lastebiler fra Hyundai, og etablering av en fylleinfrastruktur for denne.

– Jeg velger å være optimist, og tror på en fortsatt utbygging av hydrogen, også for personbiler, i Norge, skriver Torp.

Feilmontert plugg

27. juni i fjor kom det frem at årsaken til eksplosjonen var en feilmontert plugg i en av hydrogentankene, ifølge Gexcon.

DSB fant to avvik etter ulykken da de gjorde tilsyn i august i fjor.

Anlegget ble tatt i bruk første gang i 2016, og i 2018 ble det utvidet med flere hydrogentanker for å øke lagerbeholdningen.

Regelverket krever at det skal gjennomføres en såkalt «ferdigkontroll» i begge disse tilfellene. Det innebærer både trykk- og lekkasjetest før anlegget settes i drift.

Uno-X Hydrogen fullførte aldri en skikkelig kontroll av anlegget, slik DSB vurderer det. I 2016 gjennomførte de lekkasjetest, men ikke trykktest, mener direktoratet. Etter utvidelsen i 2018 kunne de ikke vise til noen ferdigkontroll overhode, mener direktoratet.