Tidligere i år tok Universitetet i Bergen (UiB) i bruk et solcelleanlegg på det nye Odontologibygget. Til høsten vil også Alrek helseklynge, nabobygget som ennå er under oppføring, produsere strøm fra solceller på taket. De to anleggene blir koblet sammen og skal kunne ta toppene av strømbelastningen.