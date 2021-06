Om få år vil United Airlines kunne tilby transatlantiske avganger med supersoniske passasjerfly. Flyselskapet har nettopp inngått en avtale om å kjøpe 15 supersoniske fly fra det amerikanske selskapet Boom Supersonic. Det skriver Sky News.

Supersoniske fly, også kalt overlydsfly, går raskere enn lydens hastighet. De 15 flyene vil ha en hastighet på 1,2 Mach – det vil si 1,2 ganger lydens hastighet – og ha plass til 85 passasjerer. Med den farten vil det være mulig å fly fra London til Newark i New Jersey på 3,5 timer – en tur som med et vanlig fly tar syv timer.

Ifølge United Airlines er målet også at dette skal være de første supersoniske flyene uten karbonutslipp.

– United Airlines fortsetter kampen for å være et innovativt og bærekraftig flyselskap, og med moderne teknologiutvikling ser vi nå en mulighet for å inkludere supersoniske fly, sier Scott Kirby, administrerende direktør i United Airlines, til Sky News.

Dyre Concorde

United Airlines og Boom Supersonic er ikke de første som eksperimenterer med supersoniske passasjerfly. I fjor sommer offentliggjorde selskapet Virgin et design for et supersonisk fly med en hastighet på hele 3 Mach – tre ganger lydens hastighet. Virgin-flyet vil imidlertid bare kunne frakte et sted mellom 9 og 19 passasjerer.

Det finnes også tidligere eksempler. Allerede før årtusenskiftet satte det supersoniske Concorde-flyet rekord for hastigheten med kommersielle fly. I 1996 fløy en Concorde mellom London og New York på 2 timer og 52 minutter.

Både British Airways og Air France fløy en periode med det berømte Concorde-flyet, men i 2003 bestemte begge selskapene seg for å ta dem ut av drift. Etterspørselen var for lav og driftskostnadene for høye.

Det får imidlertid ikke United Airlines til å gi slipp på planene. Ifølge flyselskapet vil flyene fra Boom Supersonic være 75 prosent billigere enn Concorde, ettersom teknologien er bedre i dag.

Prototyp klar innen ett år

Hvis flyene blir en suksess, vil ikke United Airlines nøye seg med 15 fly. I kontrakten er det nemlig lagt opp til kjøp av ytterligere 35.

Det tar imidlertid en stund før de første passasjerene kan kjøpe billett. Boom Supersonic regner med å være klar til å få den første prototypen på vingene i år eller tidlig neste år.

Ifølge tidsplanen vil det første flyet kunne frakte passasjerer over Atlanterhavet i 2029.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.