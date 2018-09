Unik testbrønn ga resultater: Regner med å øke anslaget for hvor mye olje og gass som finnes på Alta-feltet

Lundin har nå avsluttet prøveproduksjonen på Alta-feltet i Barentshavet. I løpet av 140 dager skulle oljeselskapet bore, teste egenskapene til reservoaret og bekrefte hvor mye olje som faktisk befinner seg her.

Årsaken til den omfattende operasjonen er den unike grunnen på feltet. Aldri før er det gjort funn i denne bergarten på norsk sokkel, såkalt oppsprukket karbonatbergart. Brønnen er dermed den første i Norge noensinne som har produsert olje og gass fra denne bergarten.

Nå er det klart at selskapet trolig kan øke ressursgrunnlaget på feltet.

Vellykket test

Før brønnen ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 115 og 390 millioner fat olje og gass.

Oljedirektoratet melder nå at den foreløpig beregningen av størrelsen på funnet ligger innenfor usikkerhetsspennet i ressursanslaget før boring av brønnen. Det forventes likevel at ressursanslaget for funnet vil øke og at usikkerheten blir redusert, når det nye ressursestimatet er klart.

Også langtidstesten, med om lag to måneders prøveproduksjon, anses som vellykket. Første strømningsperiode på 30 døgn ga en produksjonsrate på opp til 1200 standard kubikkmeter (Sm3) per dag. Andre strømningsperiode på 35 døgn ga en produksjonsrate på opp til 3000 Sm3 per dag.

Testen viste gode og meget gode reservoaregenskaper og produksjonsrate uten betydelig gjennombrudd av vann- eller gass. Totalt om lag 110.000 Sm3 væske (omkring 675.000 fat) ble produsert i løpet av prøveproduksjonen.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil jobbe videre med en utbyggingløsning for funnet, opplyser OD.

Bedre resultater enn forventet

Alta-funnet er det første på norsk sokkel i såkalte oppsprukkede karbonatbergarter. Illustrasjon: Lundin

Lundin selv er svært fornøyd med resultatene. Administrerende direktør kristin Færøvik påpeker i en pressemelding at avgrensingsbrønnen og prøveproduksjonen er viktig av flere grunner.

– Boreteknisk, fordi dette er første gang vi som selskap borer en så lang, horisontal brønn i dette helt spesielle reservoaret med karstifisert karbonat. Det er også første gang dette er gjort på norsk sokkel. Det klarte vi på en utmerket måte operasjonelt, uten sikkerhetsmessige eller miljømessige hendelser, sier hun.

– Og ikke minst, etter over to måneder med prøveproduksjon fra brønnen, så forstår vi nå mye bedre feltets produksjonsegenskaper. Og resultatene er så langt mye bedre enn forventet.

Litt over to måneders prøveproduksjon er nå gjennomført, og denne testen bekrefter gode til meget gode reservoarforhold. Det er utført datainnsamling og prøvetaking inkludert produksjonslogging. Trykkdata indikerer samme trykkregime som i tidligere brønner boret på funnet, og bekrefter god kommunikasjon over Alta-strukturen, opplyser selskapet.

Også Lundin bekrefter at de forventer at ressursanslaget for Alta vil øke og at usikkerheten vil reduseres.Dette går de ut med i forbindelse med selskapets reserveoppdatering for 2018, som kommer tidlig i 2019.

– Nå kan vi vurdere behovet for ytterligere avgrensningsbrønner, og vi ønsker å foreslå for partnerskapet å gå videre med mer detaljerte feltutviklingsstudier, sier Færøvik.

Partnerne på feltet er DEA Norge og Idemitsu Petroleum Norge.

Første gang i Norge

Selv om Alta-funnet er unikt på norsk sokkel, er det langt fra det eneste funnet i denne bergarten globalt. Noen av verdens største oljefelt ligger i karstifiserte, altså oppsprukkede, karbonater i Midt-Østen.

Det er også anslått at rundt halvparten av verdens reserver av olje og gass finnes i oppsprukkede karbonatbergarter. Disse kan være kjemisk oppløst, eller karstifisert.

– Denne bergarten er vanlig andre steder i verden, for det meste onshore, så det finnes mye erfaring fra slike reservoarer. Men ikke i denne regionen, det er første gangen det er funnet i Norge, uttalte en representant for Lundin på Subsea valley-konferansen i mars.

Det som gjør dem spesielt kompliserte er at de er bygget opp av biter med helt eller delvis knuste skjell, skall og fragmenter fra planter og dyr. Kornene og porerommet mellom kornene får dermed ofte en komplisert form, opplyser Lundin.

Dessuten er det vanlig med stor grad av kjemisk oppløsing og re-avsetning av mineralene. Slik oppløsning kan ha skjedd hvis karbonatene har vært utsatt for surt regnvann som har trengt ned i sprekkesystemene i steinen.

Det gjør at karstifisert karbonat er komplisert å bore i, og det er også vanskelig å beregne produksjonsegenskapene til reservoaret.

For første gang i norsk sokkels historie har altså Lundin nå produsert olje og gass fra karstifiserte karbonater.