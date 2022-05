Undervannsrobot tar opp kampen mot havnespy

Ved kai i Dokken godshavn i Bergen ligger ankerhåndteringsfartøyet Siem Opal. Ved skipsbaugen skummer det rundt en undervannsfarkost som jobber med deler av kroppen like over vannskorpa. På kaien står to karer, den ene utstyrt med en fjernkontroll hengende i reim rundt nakken. Han sørger for at farkosten i vannet hele tiden har tilstrekkelig med lengde av slange og styrekabel fra trommelen som står i en container på land.