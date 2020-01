Undersøkelse: Partikkelutslipp fra dieselbiler er mye større enn testmetodene viser

Tester av Nissan Qashqai (resultater med Q først, red.) og Opel Astra (resultater med A først, red.) viste at partikler mindre enn 23 nm utgjorde en betraktelig del av partikkelutslippene. Denne figuren viser resultater fra tester der dieselbilenes partikkelfiltre var selvrensende, og derfor slapp ut spesielt mange partikler. Men selv når testbedriften regnet ut et gjennomsnitt av alle testene, viste det seg at partikkelutslippene var henholdsvis 11 og 184 prosent større når man inkluderte partikler på mellom 10 og 23 nm.

(Illustrasjon: Transport & Environment)