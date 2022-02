Undersøkelse: Flest gir utenlandskabler skylda for høye strømpriser

Spørreundersøkelsen er gjennomført for VG av Respons analyse.

Etter utenlandskabler følger Den europeiske kraftutvekslingen/Acer med 66 prosent og kraftselskapene i Norge og høye gasspriser i Europa, begge med 65 prosent.

61 prosent gir den forrige regjeringen skylda, men den nåværende regjeringen kommer noe lenger ned på lista, med 35 prosent.

Folk er likevel ikke helt fornøyd med hvordan den sittende regjeringen har håndtert de høye strømprisene. 70 prosent betegner håndteringen som dårlig. 26 prosent synes håndteringen er god, mens 4 prosent svarer «vet ikke».

Strømprisdemonstrasjoner i hele landet

21 steder i Norge blir det demonstrasjoner for mer politisk styring av kraftmarkedet tirsdag.

Demonstrasjonene organiseres av en rekke fagforeninger som sammen har startet Industriaksjonen, skriver Klassekampen.

Hovedkravene deres er stans i krafteksporten når det er lite vann i magasinene, at Norge trer ut av EUs energibyrå Acer, og at det blir makspris på strøm for husholdninger og forutsigbare priser for næringslivet.

Får støtte

I 21 byer i ti av landets elleve fylker skal det arrangeres fakkeltog for politisk kontroll over kraftressursene. Flere steder har de også støtte fra andre organisasjoner, og i Trondheim stiller SV, MDG og Arbeiderpartiet seg bak demonstrasjonene.

Også 20. januar var det store demonstrasjoner rundt omkring i landet i forbindelse med høye strømpriser.