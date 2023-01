Under 130 bedrifter har tegnet fastprisavtaler på strøm

Regjeringen har omtalt fastprisavtaler som «plan A, B og C» når det gjelder å håndtere strømpriskrisen i Bedrifts-Norge.

Men så langt har interessen vært heller laber.

Ifølge en rundspørring som Europower har foretatt denne uka, har 47 bedrifter inngått en fastprisavtale med Statkraft, mens 80 har inngått avtale med Lyse. Altså til sammen 127 bedrifter.

Norge har i dag 208.800 bedrifter med én eller flere ansatte, ifølge tall fra SSB. Det betyr at så langt har bare 6 promille av bedriftene inngått en fastprisavtale på strøm.

Konfrontert med tallene har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) én konklusjon:

– Avtalene må bli bedre, sier han til NTB.

Klar forventning

Rundt 90 prosent av kraftselskapene i Norge er offentlig eid av kommuner, fylkeskommuner og staten.

På spørsmål fra NTB om hvordan han synes kraftselskapene har fulgt opp regjeringens oppfordring om å tilby gode nok fastprisavtaler, svarer Støre:

– De kan gjøre det bedre. Og flere kan melde seg på. Det finnes en lang rekke kraftselskaper som ikke har kommet med tilbud.

– En klar oppfordring, altså?

– Ja. En oppfordring og en forventning.

– Hva skjer dersom de ikke følger opp?

– Det får vi komme tilbake til.

Fire kraftprodusenter tilbyr i dag fastprisavtaler – Statkraft (gjennom strømselskapene Fjordkraft og Fortum), Lyse, Hafslund og Å Energi. Av disse er det kun Statkraft og Lyse som har inngått avtaler, viser oversikten fra Europower.

Ikke fritt fram

Mange bedrifter har reagert på at avtalene innebærer at de må kjøpe like mye strøm dag som natt og vinter som sommer.

Fra kraftselskapenes side påpekes det at de har et stort rammeverk å forholde seg til og at det ikke er fritt fram.

Ifølge interesseorganisasjonen Fornybar Norge har regjeringen blant annet stilt som krav at avtalene må selges i faste volumer for å unngå skattemessige tilpasninger og uthuling av grunnrenteskatten.

Statkrafts pressetalsperson Lars Magnus Günther sier til NTB at de i første omgang har prioritert å komme i gang så raskt som mulig.

– På sikt vil vi også se på mulighetene for å tilby mer skreddersydde avtaler som treffer bedriftenes forbruksprofiler bedre.

– Mange bedrifter mener prisene er for høye?

– Statkraft priser kraften på markedsbaserte vilkår, slik alle selskapene er pålagt gjennom markedsreguleringen, konkurranseloven og reglene for statsstøtte, sier Günther.

Advarer

Støre mener samtidig det er lovende at prisene har falt med rundt 30 prosent på én måned.

– Avtalene kan bli bedre ved at markedet får tid til å virke, at bedriftene får meldt inn de behovene de har, og at kraftselskapene svarer ut det. Derfor må vi ikke stoppe opp nå, sier statsministeren, som advarer mot å erstatte fastprissystemet med en annen støtteordning nå.

– Å stoppe opp og si at nå tar vi en pause for å innføre en midlertidig ordning fra Stortinget, vil føre til at vi taper tid, sier han.