Ukrainske spesialsoldater slåss med M72 – men våpnene er neppe norske

Denne uka ble det klart at både Danmark og Norge støtter Ukraina med panservernvåpen av typen M72 som produseres av Nammo på Raufoss. Trolig er det slike raketter også Finland bidrar med.

Men bilder av dette våpenet i bruk i krigen i Ukraina har det vært lite av så langt.

Torsdag kveld offentliggjorde den ukrainske etterretningstjenesten en video etter nye kamper i nærheten av flyplassen Hostomel, like nordvest for hovedstaden Kyiv, som blant annet viser en av soldatene som bærer på en M72.

Imidlertid er det lite trolig at våpenet er blant dem som er donert fra nordiske land denne uka.

– Kan være tyrkisk

Det helt usannsynlig dette er M72 som stammer fra det norske forsvaret, ettersom de to tusen våpnene Norge har donert ble levert til Jasionka lufthavn sørøst i Polen i 12.15-tida torsdag. Det hadde ikke rukket fram til hovedstaden med biltransport til den aktuelle striden.

Eksperter TU har vært i kontakt med, tror heller ikke det dreier seg om danske våpen, som ble fløyet til samme flyplass tidligere i uka. De synes det ser ut som en M72 av eldre årgang, og holder en knapp på at det er tyrkisk.

Det er dessuten mulig at dette ikke er M72 som er produsert av Nammo, men av MKEK i Tyrkia på amerikansk lisens, ifølge ekspertkildene som har sett gjennom videoklippet.

Også Belgia har donert 200 av samme våpen, mens Canada torsdag besluttet å sende opp til 4500 M72 til Ukraina.

Det ukrainske forsvarsdepartementet twitret og skrev på Facebook torsdag kveld at deres spesialsoldater i løpet av dagen hadde ødelagt totalt 20 russiske stormpanservogner i Hostomel.

CNN har verifisert videoen og geolokalisert den til et område om lag åtte kilometer unna flyplassen som det har vært harde kamper om helt siden Russland startet invasjonen. BMD-4-vognene har V-merket som indikerer at de tilhører de russiske luftlandestyrkene som angrep fra Hviterussland.

Det kommer altså ikke fram hva slags våpen som ble benyttet i dette slaget. Ukraina har mottatt mange typer panservern i tillegg til M72 den siste tida, blant annet Javelin, NLAW, AT-4, C90, Panzerfaust 3 og SMAW.

‼️#працюєГУР🦉

🔥Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД



Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2 pic.twitter.com/6pGO1NFcRH — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 3, 2022

Fløyet til Polen

Torsdag morgen ble to tusen M72 pakket om bord på Luftforsvarets C-130J «Frøya» og fløyet ned til Rzeszów i Polen.

Dette har vanligvis vært en rolig flyplass, men den siste uka har den fungert som en logistikkhub for Nato. Forsvarsmateriell fra en rekke land flys hit med transportfly og fraktes videre til fronten med bil.

M72 LAW («lightweight antitank weapon») ble tatt fram som et nærpanservern med rekkevidde på et par hundre meter. Det er et skulderfyrt éngangsvåpen i kaliber 66 mm uten styringssystem og er produsert på Raufoss siden 1966. Rakettene brukes i utgangspunktet mot lettpansrede mål og befestninger.

– Det er et relativt enkelt våpen å ta i bruk. Det er et forsvar mot stridsvogner og vil kunne ha en effekt der, sa kommandør Remi Jakobsen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) til NTB før avgang.