Ukrainas forsvarsminister: – Vi har mottatt M109-artilleri og Harpoon-missiler

Danmark skjøt to Harpoon-missiler fra «Iver Huitfeldt» utenfor Nord-Norge for ganske nøyaktig ett år siden. De to missilene hadde primært vært om bord på korvettene i Niels Juel-klassen, blant annet på «Olfert Fischer» som 30 år tidligere deltok i Operation Desert Storm. Foto: Det danske forsvaret