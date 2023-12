Ukraina har et prekært behov for missiler og artilleriammunisjon til sitt forsvar mot Russland.

Kampen foregår ikke bare på slagmarka, men også i vestlige fabrikker, der man nå ser resultatet av at produksjonskapasiteten er blitt kraftig redusert siden murens fall.

Nå kan det indirekte komme hjelp fra en tradisjonsrik industrinasjon som fram til nå ikke har godkjent eksport av våpen: Japan.

Lisensprodusert luftvern

Alle de store japanske mediene har denne uka meldt om at det pågår en politisk prosess der det trolig går mot at Japan tillater eksport av luftvernsystemet MIM-104 Patriot til USA.

Systemet er utviklet av amerikanske Raytheon og Lockheed Martin, og det produseres på lisens i Japan av Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Det langtrekkende luftvernet har vært operativt i Ukraina siden mai, etter donasjoner fra USA, Tyskland og Nederland, og kunne etter få dager demonstrere evnen til å bekjempe en av russernes store våpenstoltheter, det hypersoniske missilet Kh-47M2 Kinzhal.

Utskytningsrampe tilhørende et japansk Patriot-system plassert ut på det amerikanske marinekorpsets Iwakuni-base, like sør for Hiroshima, under en øvelse 29. august 2017. Foto: Cpl. Aaron Henson

Foreløpig dreier det seg om eksport av denne typen forsvarsmateriell til opprinnelseslandet, og Japan vil fremdeles ikke gi tredjepartsgodkjenning for videreeksport til krigførende nasjoner.

Men en slik lempning på restriksjonene kan uansett komme Ukraina til gode, ettersom det vil gi USA større handlingsrom til å donere amerikanskproduserte missiler til Ukraina så lenge de kan etterfylle egne lagre med missiler laget i Japan.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Gjengemaskin på batteri: Revolusjonerer et verktøysegment som har stått stille i 20 år

– Japan har sett seg nødt til å endre sin forsvarspolitikk. I all hovedsak skyldes dette Kinas økende makt og innflytelse og den sterke oppbyggingen av militærmakt på kinesisk side. Det har vært en stor endring i trusselbildet de siste rundt ti årene, sier Henrik Stålhane Hiim, som leder Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier.

Joint Strike Missile

Det kan med andre ord være i denne konteksten at Japan også myker opp selvpålagte restriksjoner for våpeneksport. Ikke minst for å pleie det tette forholdet til amerikanerne.

Et instrumentert JSM i buken på et F-35A under en test i februar 2021. Foto: Forsvarsmateriell

Hiim påpeker at dette har desidert størst betydning for japanerne, selv om det også finnes en viss interesse for å tilnærme seg Nato.

– Et annet viktig stikkord for endringen er anskaffelsen av langtrekkende missiler – det som tidligere ble ansett som offensive våpen som Japan ikke skal ha, forklarer Hiim.

På dette området er Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) en av aktørene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Opptil 50 prosent mer effektiv drift av elanlegg med digital tvilling

Japan har i to omganger bestilt Kongsberg-missilet Joint Strike Missile (JSM) til bruk på sine F-35, og dette var første gang KDA fikk en eksportkunde før hjemlandskunde.

Søstermissilet Naval Strike Missile (NSM) er også i ferd med å plasseres ut på japansk jord, dog i amerikansk regi.

US Marine Corps

For å møte et pågående Kina, et invaderende Russland og et atomvåpensatsende Nord-Korea, varslet USA og Japan i starten av 2023 at de styrker sin forsvarsallianse.

Ett av tiltakene er å sette opp et nytt såkalt Marine Littoral Regiment (MLR) som utrustes med det mobile kystartilleriet Nmesis med NSM som spydspiss.

MLR regnes som marinekorpsets mest avanserte styrke og er ment å fungere avskrekkende, samt at den kjapt kan reagere på trusler hvor enn de måtte oppstå i denne regionen, som er preget av mye hav og store avstander.

Det er en mobil, framskutt styrke med langtrekkende presisjonsvåpen som kan bidra til forbedret tilgangs- og områdenektelse (A2/AD) og støtte til US Navy.

Japan er også blant de 30 nasjonene som bruker våpenstasjoner fra Kongsberg.

Foreløpig er det offisielt kun kjøpt inn et mindre antall Protector RWS til testing, og det er ikke er offentliggjort hvorvidt disse faktisk ender opp på den kommende storleveransen av pansrede personellkjøretøy av typen Patria AMV XP 8x8.

KDA eier 49,9 prosent av finske Patria.

«Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (Nmesis) skyter NSM mot målskipet USS Denver sammen med et japansk Type 12-system under en øvelse på Hawaii 22. juli 2022.

Det handler mest om Kina

Første gang det ble kjent at Japan ønsket å anskaffe langtrekkende presisjonsvåpen var i desember 2017, og høsten året etter ble JSM i den årlige forsvarsmeldinga trukket fram som et viktig element i arbeidet med å forbedre japansk forsvarsevne i et stadig mer alvorlig sikkerhetspolitisk klima.

Hiim påpeker at selv om Nord-Korea ofte i det japanske ordskiftet er den offisielle begrunnelsen for denne typen satsinger, handler det i realiteten mest om Kina.

Men den største handelspartneren kan det være kontroversielt å uttale seg altfor hardt om, selv om det også her har skjedd endringer de siste årene.

Japan er fremdeles den største F-35-brukeren utenfor USA, med 147 fly fordelt på 105 F-35A og 42 F-35B.

De sistnevnte skal stasjoneres på multirollejagerne «Izumu» og «Kaga», de største fartøyene i Japans såkalte selvforsvarsstyrker.

MHI, som altså lisensproduserer Patriot, har også en sluttmonteringsfabrikk (Faco) for F-35. Selskapet konstruerte og bygde selv kampflyet F-1 på 1970-tallet og senere F-2 (basert på F-16), F-15J og H-60 (basert på Seahawk/Black Hawk).

Ifølge japanske medier ligger det an til at Japans forsvarsbudsjett for fiskalåret 2024 blir på 7,7 billioner yen, tilsvarende cirka 560 milliarder kroner.