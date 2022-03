Ukraina sier de har mottatt et nytt parti tyrkiske droner

Mandag offentliggjorde det ukrainske forsvaret video fra det de sier er en av deres droner som beskyter russisk Buk-luftvern.

Ukraina anskaffet i 2019 de første tolv eksemplarene av dronen Bayraktar TB2 fra tyrkiske Baykar.

Nå har de mottatt et nytt parti, melder det ukrainske forsvaret onsdag ettermiddag.

– De kampklare dronene har ankommet landet, skriver de, uten at det kommer fram hvor mange det er snakk om.

Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків Київської області.



Все буде Україна!🇺🇦 pic.twitter.com/QQahqGO6dW — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 28, 2022

Polen ønsker Reaper

Ifølge produsenten har TB2 en utholdenhet på 27 timer og opererer i 70-120 knop på 18-25.000 fots høyde. Maksimal avgangsvekt er 700 kg.

Den har et vingespenn på tolv meter, nyttelastkapasitet på 150 kg og fire våpenfester der det eksempelvis kan festes laserstyrte presisjonsvåpen. Blant annet panservernmissilet L-UMTAS fra Roketsan.

Bayraktar TB2. Foto: Baykar

Også Polen bestilte 24 TB2-droner i fjor, ifølge Defense News. Krigen i Ukraina har nå ført til at Polen i tillegg planlegger å gå til anskaffelse av MQ-9 Reaper-droner fra amerikanske General Atomics, i til, ifølge Zbiam. Dette informerte polske myndigheter om mandag, uten å si hvor mange droner de har ambisjon om å kjøpe.

Oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, er i sin analyse om situasjonen i Ukraina per 1. mars i Forsvarets forum, også inne på det som handler om luftmakt:

– Flere kommentatorer har pekt på hvor lite russiske kampfly opererer over Ukraina. Årsakene er flere, men er også en indikator på effektiviteten til Ukrainas bakkebaserte luftvern. Analytikere mener også at russerne har problemer med å koordinere luft- og bakkeoperasjoner, og at det er stor fare for å bli skutt ned av eget luftvern. Ukrainske fly og luftvern har skutt ned enkelte russiske fly og helikopter, mens ukrainske angrepsfly er fortsatt i stand til å angripe russiske bakkemål, skriver han.

Våpenbidrag

Det ukrainske forsvaret benyttet tirsdagen til å takke alle nasjoner som har bidratt, eller er i ferd med å bidra, med våpen til å bekjempe de russiske angriperne.

Blant annet har de publisert bilder som viser flere titall avanserte panservernvåpen av typen NLAW og FGM-148 Javelin de har mottatt fra Storbritannia og USA.

Onsdag meldte NTB at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har snakket med statsminister Jonas Gahr Støre og takker Norge for støtten i krigen mot Russland.

– Takket den norske statsminister Jonas Gahr Støre for sterk militær støtte til Ukraina i kampen mot russisk aggresjon. Bemerket de sterke sanksjonene innført av Norge, skriver Zelenskyj på Twitter.

Den ukrainske hæren viste tirsdag fram noen av panservernvåpnene de har motatt den siste tida. Foto: Det ukrainske forsvaret

Har sendt utstyr

Også Norge, Danmark, Sverige og Finland har besluttet å støtte Ukraina med våpen til forsvar mot Russland, med panservernraketter av typen M72 LAW («lightweight antitank weapon») produsert av Nammo og Pansarskott m/86/AT-4 fra Saab.

– Dette er et bidrag for å støtte Ukraina i deres forsvar mot den militære invasjonen. Det er våpen som er enkle å ta i bruk og benyttes til å forsvare seg mot angripende pansrede kjøretøy. Forsvaret arbeider nå med å klargjøre og sende materiellet så raskt som mulig, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Mandag ettermiddag ble utstyr som skuddsikre vester, hjelmer og vernemasker fløyet til Polen med et norsk C-130J Hercules transportfly. Herfra blir materiellet videredistribuert til ukrainske myndigheter.

TU fikk onsdag opplyst at våpnene skal ettersendes fra Gardermoen militære flyplass torsdag formiddag.