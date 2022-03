Ukraina er mørklagt

Den pågående krigen i Ukraina rammer nå strømforsyningen. Nye bilder fra NASA viser hvordan store deler av landet er mørklagt nattestid. Russiske styrer har systematisk gått til angrep på ukrainske atomkraftverk, og NASAs bilder viser at forskjellen er stor fra februar til i dag.

På bildene ser man nå at de aller fleste kunstige lyskilder i Ukraina er slått av nattestid. Det kan også tenkes at lys skrus av om natten for å gjøre eventuelle russiske flyangrep vanskeligere.

Har angrepet atomkraften

5. mars rapporterte TU om hvordan strømproduksjonen har stupt i Ukraina. Samme dag angrep russiske styrker det største atomkraftverket i Ukraina, Zaporizhzhia,

Forskningsdirektør Roman Nitsovych i DiXi Group fortalte TU i helgen om hvordan den økonomiske aktiviteten i landet nesten er stoppet helt opp og at metallurgisk og kjemisk industri er stengt helt ned.

I tillegg til strømforbruket, er også forsyningen av vann og gass rammet av det russiske angrepene.

Saken ble først omtalt av Sky news.