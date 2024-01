Her bygges Northern Lights-anlegget i Øygarden. Hit skal CO2 fraktes fra industrianlegg for å bli mellomlagret før gassen sendes flytende i rør for injeksjon på norsk sokkel. Sokkeldirektoratet har beregnet at det er plass til over 80 milliarder tonn CO2 på norsk sokkel. Foto: Kjersti Nordøy, Equinor