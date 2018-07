Tyveri av GPS-utstyr fra gravemaskiner

Tyver har stukket av med GPS-utstyr fra fire gravemaskiner i Sande i Vestfold i løpet av natten. Utstyret anslås å ha en verdi på rundt 600.000 kroner.

Politiet har gått ut på Twitter og bedt om tips etter tyveriet ved Hanekleiva natt til torsdag.

Et kjent problem

– Vi fikk melding rett etter klokken 7 i morges. Dette har skjedd ved et større anleggsområde, og det er noe trafikk der også om natten, så vi vil gjerne vite om det er noen som har sett noe, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NTB.

Hunshamar sier han kjenner til at det har vært tyverier av GPS-utstyr tidligere, men kan ikke si om det er noen grunn til å sette nattens tyveri i forbindelse med dette.

Spesialutstyr

For et par måneder siden var det en lang rekke tyverier fra gravemaskiner, og politiet mente den gang at en omreisende bande kunne stå bak. Tyveriene pågikk over flere uker, og også da var det særlig GPS-utstyr som ble stjålet.

– Dette er ikke guttestreker. Det er spesialutstyr som man må kjenne til for å vite hva man tar, sa sier Jan Henrik Håkestad hos politiet i Drammen til Dagbladet den gangen.

Tyveriene i mai startet i trondheimsområdet, men også den gangen var det flere meldinger om tyverier i Vestfold og Buskerud.

Avisa Nordlys skrev i mai om at det ble anmeldt fem tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner i fjor i Troms. Politiet i distriktet sier til avisa at det er lurt å demontere utstyr for å sikre seg mot tyveri.

– Tyveri av slikt utstyr er vanskelig å sikre seg helt mot. Erfaringsmessig kan det hjelpe å parkere anleggsmaskinene godt synlig, og demontere utstyr særlig i forbindelse med fridager og ferie, sier politiinspektør Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt.