Tysklands ambassadør inn i vindkraftstriden på Andøya: – Ingen er tjent med en langvarig rettssak

I slutten av mars vedtok olje- og energiminister Tina Bru at Andmyran vindkraftverk på Andøya i Vesterålen ikke får utsatt frist. Dermed ryker både vindkraftverket på 400 GWh i året, og planene om hydrogenproduksjon på Andøya.

I vedtaket skriver Bru at hensynet til nedbygging av myr var avgjørende for vurderingen, og at det planlagte vindkraftverket ligger i et verdifullt myrområde.

Både ordfører Knut Nordmo (Sp) og utbyggeren - tyske Prime Capital - var svært skuffet over vedtaket.

– Ingen har nytte av lang rettssak

Nå har den tyske ambassaden kastet seg inn i striden med et personlig, men krast, brev til statssekretær Tony Tiller i Olje- og energidepartementet.

Tysklands ambassadør Alfred Grannas skriver blant annet at «Jeg tror ikke at en lang rettssak i krisetidene akkurat nå hadde vært til nytte av noen av partene her».

«Enda mindre hvis dette igjen starter en diskusjon om en eventuelt risiko for utenlandske

investeringer i Norge i energisektoren», legger ambassadøren til.

Tysklands ambassadør til Norge, Alfred Grannas. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Ambassadøren hevder at Prime Capital ikke har fått anledning til å ta stilling til de argumentene departementet brukte for å begrunne vedtaket.

Han skriver også at det ikke er første gang investeringssikkerhet for utenlandske (her tyske) investorer i energisektoren i Norge er på dagsorden. I Andmyran-prosjektet er det tyske firmaet Prime Capital utbygger, mens et tysk pensjonsfond er investor.

Benekter forskjellsbehandling

Grannas skriver at vedtaket kan se ut som en «ulikbehandling av en utenlandsk investor sammenliknet med norske aktører». Samme dag som avslaget til Andmyran, ble det gitt grønt lys til vindkraftutbygginger på Haramsøya og Stad.

Da vedtaket ble fattet i slutten av mars, skrev statssekretær Tony Tiller til TU at han mener det er gjort et grundig og godt arbeid med denne saken.

– Det er heller ikke snakk om forskjellbehandling. Ingen har krav på å få innvilget en søknad om forlenget frist og alle søknader skal vurderes konkret, det har departementet gjort. Jeg vil også vise til at Andmyran vindkraftverk ble gitt konsesjon for 14 år siden, og tidligere har fått flere utsettelser, skriver Tiller.

Prosjektet løsnet med tysk kapital

Selv om vindprosjektet har hatt konsesjon siden 2006, var det først i september 2019 at fondsforvalteren Prime Capital kom inn i bildet.

– Først nå har det kommet inn investorer som har en langsiktig horisont og ikke det voldsomme avkastningskravet som skandinaviske investorer har. Norske investorer er bortskjemte av en oljestyrt økonomi med kvartalsavkastning som mål, sa ordfører Knut Nordmo til TU i mars.

I en tekstmelding til TU.no skriver ambassadør Alfred Grannas i dag at en omgjøringsbegjæring fra konsesjonsinnehaver er til behandling hos Olje- og energidepartementet.

«Så lenge denne saken pågår skal jeg ikke kommentere den videre», skriver ambassadøren.