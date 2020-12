Tyskland struper flyten på den nye kabelen fredag

Vanligvis vil strømmen flyte dit prisen er høyest, men selv om strømprisen vil være høyere i Tyskland enn på Sørlandet (NO2) i alle timer i morgen, faller eksporten på den nye Nordlink-kabelen til null midt på dagen. Den skal også holde seg lav resten av døgnet, skriver bransjenettstedet Montel.

Den nye kraftkabelen mellom Norge og Tyskland åpnet onsdag og hadde høy eksport onsdag og torsdag. Men i morgen setter tyskerne på bremsene.

Kabelen har en makskapasitet på 1400 MW, men skal gå på maksimalt halv kapasitet de første ukene. Tall fra Nord Pool viser imidlertid at eksporten vil falle til under 100 MW fra klokken 10 fredag, før den faller helt til null klokken 16.

Mye dyrere strøm i Tyskland

Det skjer selv om prisforskjellen klokken 16 er på hele 30,5 euro og alt skulle tilsi en høy kraftflyt i retning Tyskland.

Konserndirektør Gunnar G. Løvås sier til Montel at det ikke er noen begrensinger i det norske nettet som skulle tilsi at kapasiteten på Nordlink begrenses i morgen.

– Det er satt ned kapasitet i morgen fra tysk side, men jeg har ikke rukket å få en forklaring fra Tennet på hva det skyldes. Men dette kan ha flere årsaker, både produksjon, last og andre nettforhold. Økende vindkraftproduksjon kan også være en sannsynlig forklaring, sier Løvås til Montel.

Tyskland må bygge mer nett

Tyskland har bygget ut svært mye vindkraft i nord, mens størsteparten av kraftforbruket skjer i sør. Likevel har landet bare ett prisområde. Dermed opplever Tyskland tidvis høyere strømpriser enn Norden, selv om nettet nord i landet er fullt.

Mathias Fisher i nettselskapet Tennet sa til TU i september at Tennet gjør alt i sin makt for å utvide og styrke kraftnettet på land så raskt som mulig.

– Først da vil vi kunne utnytte hele potensialet i alle mellomlandsforbindelsene mellom Skandinavia og Tyskland, sa Fisher.

Dette er bakgrunnen for at Tyskland ønsket en minstekapasitet på null på Nordlink-kabelen til Norge. Etter langt forhandlinger endte minimumskapasiteten på 11,7 prosent neste år, noe Løvås omtalte som «skuffende lavt».

Kapasiteten skal opp

– Vi har et sterkt ønske om at kapasiteten på kabelen skal tilbys markedet. Men regelverket og fysikken er slik at dette ikke vil være mulig de nærmeste årene. Etter nyttår vil minimumskravene slå inn, og da vil vi unngå timer med null flyt, sier Løvås til Montel i ettermiddag.

Han lover at det blir mer kapasitet på kabelen etter hvert. ACER krevet at minsteflyten skal være minst 70 prosent etter fem års drift.

Vindkraftproduksjonen i Tyskland har vært svært lav de siste dagene, men er ventet å stige betydelig ut over dagen i morgen.