Tyskland planlegger gass-subsidier fra årsskiftet

Det går fram av et skriv fra regjeringen som ble offentliggjort onsdag.

Tiltakene er blitt varslet tidligere, og de har ført til kritikk fra andre EU-land. Nå har den tyske regjeringen kommet med mer informasjon om hvordan subsidiene skal utformes.

Forbrukerne vil nyte godt av et pristak på en viss andel av et normalt forbruk av gass. Dette skal innføres senest 1. mars. Regjeringen har som mål at priskuttet skal få tilbakevirkende kraft slik at det i realiteten også omfatter februar.

Potensielt stor betydning for Norge

For bedriftene innføres prisbegrensningen fra 1. januar. I tillegg kommer en lignende begrensning på prisen på strøm.

Tiltakene er ment å vare til slutten av april 2024. Den tyske regjeringen varsler også en engangsutbetaling til husholdninger og mellomstore bedrifter for å dekke oppvarmingsutgifter i desember i år.

Tyske myndigheter har jobbet med utformingen av subsidiene samtidig som EU-landene har diskutert et pristak på gass i hele unionen. Dette kan potensielt få stor betydning for Norge og selskapene på norsk sokkel. Etter Russlands invasjon av Ukraina er Norge blitt den største leverandøren av naturgass til EU.

