Tyskland glemte å invitere Norge til møte om utenlandskabler

18. mars arrangerte Tyskland et møte med sine naboland, hvor de presenterte en studie av reservekapasiteten i strømnettet hos nabolandene.

Norge ble ikke invitert til møtet, og uken etter skriver norske myndigheter et brev til tyske myndigheter for å klage på manglende involvering. Dette skriver nettstedet Europower.

«Verken Olje- og energidepartementet, Reguleringsmyndigheten for energi (NVE) eller Statnett fikk beskjeden eller invitasjonen til møtet 18. mars. Vi ble bare informert av en annen norsk aktør», skriver seniorrådgiver Ole Svihus i Olje- og energidepartementet i brevet.

«Europas batteri» ikke invitert

Med stadig mer væravhengig vindkraft, er det viktig å utveksle kraft med nabolandene for å holde strømnettet i balanse. Norge har, med sine mange vannmagasiner, et stort fortrinn her. Likevel ble den tyske invitasjonen bare sendt til EUs medlemsland, skriver Europower.

Norge så seg derfor nødt til å minne det tyske departementet om at Norge er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen. «Vi merker oss at eposten refererer til naboland som er medlemsland. Norges relasjon til EU er dekket av EØS-avtalen. Den tredje energipakken er nå en del av våre forpliktelser under EØS-avtalen», skriver Svihus i brevet.

Tyskland beklaget

Norge minner også Tyskland om at det norske strømnettet nå er direkte tilknyttet det tyske gjennom Nordlink-kabelen som ble satt i drift like før nyttår.

«Dette betyr at det tyske kraftmarkedet kan ha direkte effekt på Norge. Vi håper derfor at dere inkluderer oss i fremtidige konsultasjoner av denne typen», skriver Svihus.

Olje- og energidepartementet opplyser til Europower at de i etterkant har vært i kontakt med det tyske departementet, som har beklaget at Norge ikke hadde blitt involvert i konsultasjonen. Departementet hadde ellers ingen konkrete innspill til studien.

Tyskland har lovet å involvere Norge ved neste anledning.